Teljes holdfogyatkozás várható vasárnap este

Vasárnap este teljes holdfogyatkozás várható, ami látható lesz Magyarországról is. Szakértőt kérdeztünk a holdfogyatkozás és a vérhold jelenségéről. A nem ritka, de annál látványosabb esemény alkalmából pedig a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló is várja az égitestek szerelmeseit a csillagos égbolt alá a Királyok Parkjába, hogy távcsöveikkel együtt csodálják e jelenséget.

Gombor Lili
Teljes holdfogyatkozás várható vasárnap este

Teljes holdfogyatkozás hoz szerencsét négy csillagjegynek

Forrás: Csillagászat.hu

Fotó: Szendrői Gábor

Sokakban merül fel a kérdés időről időre, hogy mikor lesz teljes holdfogyatkozás végre, méghozzá olyan, ami Magyarországról is látható. Jó hír, hogy már csak pár napot kell várni az áhított égi jelenségre, ugyanis szeptember 7-én, vasárnap teljes holdfogyatkozás várható. Ennek aprópóján lessünk be egy kicsit a világűr titkaiba!

Mi történik holdfogyatkozáskor?
A holdfogyatkozás jelensége
Forrás: Wikipedia

Mi az a teljes holdfogyatkozás?

A holdfogyatkozás lényege, hogy a Föld világűrbe vetett árnyéka rávetődik a Holdra. Ilyenkor a Föld a Nap és a Hold között van, s azt figyelhetjük meg, ahogyan a Hold belemegy a Föld árnyékába, aztán kilép belőle – mondja Nagy Rezső, a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló munkatársa, hozzűfűzve, hogy a Földnek arról a feléről, amelyik a Hold irányába néz, onnan lehet látni ezt a jelenséget. Teljes holdfogyatkozás nagyjából kétévente van, de nem mindegyiket láthatjuk az imént említett ok miatt. Azt pedig, hogy mennyi ideig tart a holdfogyatkozás, az határozza meg, hogy hol jár éppen a Hold, amely ellipszis alakú pályán kering, így aztán távolabb vagy közelebb helyezkedhet el a Földhöz képest. Ha a Hold közel van a Földhöz, akkor a Föld árnyéka jelentősen nagyobb, mint a Hold átmérője, így ekkor hosszabb ideig tart a holdfogyatkozás. 

Vasárnap a Hold 18.20 óra körül kezdi el belépését a Föld árnyékába, de ekkor még a horizont alatt tartózkodik, így tőlünk nem látszik. 19.15 után emelkedik a horizont fölé, ekkor már részben az árnyékban lesz. 20.30 órakor még mindig a Föld árnyékában figyelhetjük meg, a kilépés pedig 20.45 órától 21.55 óráig tart, amikor a Hold teljesen elhagyja az árnyékot.

 

Mi fán terem a vérhold?

És hogy miért vörös a Hold? Ha teljes a holdfogyatkozás, és egyébként sötét van, akkor a Hold vöröses színben látszik, mert a Föld légköre úgy szórja a színeket (a fehér fényt felbontja színekre), hogy a Holdra ilyenkor vörös színű fénysugarak szóródnak – mondja a szakember, hozzáfűzve, hogy tulajdonképpen minden holdfogyatkozáskor vörös a Hold, csak van, amikor jobban látszik, hogy vörös, máskor pedig kevésbé. Ezt a jelenséget hívjuk vérholdnak.

 

Fehérváron is készülnek a holdfogyatkozásra

Szeptember 7-én, vasárnap 20.30 órától várja az érdeklődőket a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló a székesfehérvári Királyok Parkjába egy különleges esti programra, mely során együtt figyelhetjük meg a holdfogyatkozást távcsövekkel. A Hold kémlelése mellett lesz lézeres csillagtúra is, és aki él a lehetőséggel, s belepillant a felállított távcsövek egyikébe, még a Szaturnuszt is láthatja!
Rossz idő esetén a program elmarad, ezért a szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy figyeljék az időjárás-előrejelzést. A programon a részvétel ingyenes.

 

