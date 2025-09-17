A Hold folyamatosan távolodik a Földtől

A Hold jelenleg átlagosan 384 ezer kilométerre kering a Földtől, de a lézeres mérések szerint évente 3–4 centiméterrel növekszik ez a távolság. A köpönyeg cikkéből kiderül, hogy jelenség fő oka az árapály. A tengerekben kialakuló vízduzzanatok enyhén „meglökik” az égitestet, így a Hold pályája tágul.

A Hold jelenleg átlagosan 384 ezer kilométerre kering a Földtől

Forrás: Shutterstock

Hogyan mérik a Hold távolodását?

Az Apollo-küldetések idején a Hold felszínén elhelyezett tükrök segítségével a tudósok lézerfény visszaverődésével számolják ki a pontos távolságot. Ez a módszer tette egyértelművé a folyamatos, lassú eltávolodást.

Mit jelent ez a Föld számára?

A Hold és a Föld gravitációs tánca miatt bolygónk forgása fokozatosan lassul. A nap hossza évente a másodperc töredékével nő, így évmilliók alatt érezhetően hosszabbak lesznek a nappalok.

A Hold eredete és jövője

A Hold több milliárd éve keletkezett egy óriási ütközés nyomán. Akkor sokkal közelebb volt a Földhöz, az égbolton hatalmas korongként ragyogott. A jövőben a Föld forgása tovább lassul, de a Nap változásai valószínűleg jóval előbb felborítják a mostani rendszert.