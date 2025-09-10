szeptember 10., szerda

Hírek

1 órája

Botrány, akció, özönvíz, avagy Fejérben sosincs idő unatkozni

Címkék#élelmiszer#körforgalom#özönvíz

Az elmúlt napokban sem volt ideje unatkozni a Fejér vármegyeieknek. Mutatjuk, milyen hírek érdekelték olvasóinkat az elmúlt hét napban.

Feol.hu
Botrány, akció, özönvíz, avagy Fejérben sosincs idő unatkozni

Fehérvár legújabb körforgalmáról is szóltak nemrégiben a hírek.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Íme Fehérvár legújabb körforgalma! Ezért volt rá már rég szükség (videóval)

hírek
Fehérvár legújabb körforgalmáról is szóltak nemrégiben a hírek.
Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Átadták Székesfehérvár legújabb körforgalmát a Kelemen Béla út és a Hübner utca kereszteződésében. A beruházással várhatóan csillapodik a forgalom sebessége, nő a gyalogosok – többek közt a közeli iskolába járó gyerekek - biztonsága. A későbbiekben lapunk is továbbítja a híreket ezzel kapcsolatban.

Gyönyörködj a vérholdban, vagy csak a kilátásban, avagy 5 különleges helyszín Fejér megyéből

Kevés égi jelenség nyújt olyan különleges látványt, mint amikor a Hold vöröses fényben ragyog fel. A vérhold most szabad szemmel is élvezhető volt, és Fejér megye dombjai, tavai és várromjai tökéletes hátteret adtak hozzá. Mutatjuk, mely öt helyszín adja a legszebb élményt az ilyen különleges égi jelenségekhez.

Óriási buli érkezik a megyébe! Ingyenes Hatoslottó koncertek Fejérben

​Ez nem lesz semmi! A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását ünnepli egy nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal, amelynek Fejér vármegye is kiemelt célpontja. Összesen hat településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada, ahol modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel és profi táncosokkal gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. A koncertsorozatot a megyében Vál nyitotta meg vasárnap.

Ilyen lakodalmat még nem látott a falu: szüreti felvonulással ünnepeltek (galéria, videó)

Mennyegzővel egybekötött szüreti felvonulást tartottak Csóron szombaton. A nagyszabású eseményre a vármegye valamennyi településéről érkeztek lovasok, fogatok, hogy méltó ékei legyenek az ifjú pár négyfogatos kocsijával az élen meginduló felvonulásnak. Jó kedvből, humorból és meghitt pillanatokból sem volt hiány a rendkívüli esküvős szüreti felvonuláson!

Szeptemberi időjárás: durva, amit Fejér fog kapni, Fehérvár viszi a prímet

Igazán tikkasztó nyáron vagyunk túl, ami az időjárást illeti. Szinte többször adtak ki figyelmeztetést a forróság miatt, mint az érkező heves csapadékhullámok veszélyéért. Ahogy az ország szinte minden pontjáról, így Fejérből is nagyon hiányzott a megfelelő csapadékmennyiség az elmúlt hónapokban. Vajon a szeptemberi időjárás Fejérben meghozza a változást? Megnéztük az időjáráselőrejelzést, amelyből kiderült, hogy milyen lesz az idő Fejérben a következő napokban.

Arany pillanatokról szóltak a hírek Fehérváron: Megható találkozó 50 év után

 A Béke Téri Általános Iskola 1975-ben végzett 8/c osztályának 50 éves osztálytalálkozóját tartották a Bányató Étteremben. A meghitt székesfehérvári eseményen sokan 50 év után találkoztak újra, ami felejthetetlen, megható pillanatokat eredményezett.

Újabb lámpás kereszteződés Fehérváron: már telepítik a berendezéseket!

Még nem működnek, de már telepítették Székesfehérvár legújabb lámpáskereszteződésének berendezéseit. A szakemberek azt remélik, beüzemelésével javulni fog a forgalmas csomópont áteresztő képessége.

Siker ide vagy oda, botránnyal zárult a Mancz Piknik

Székesfehérváron vasárnap délután hiába sikerült jól a Mancz János utcában rendezett piknik, a program keserű szájízzel zárult: valaki ellopott két kerékpárt a rendezvényről. Az ügyben rendőrségi feljelentésre készül a Bringásfehérvár.

Hatalmas árcsökkenés az ALDI-ban − Ruhák és cipők akár 5 forintért

Szeptember közepén minden eddiginél látványosabb akcióval készül az ALDI Magyarország. A diszkontlánc egyszerre több fronton segíti a magyar családokat: egyrészt több mint kétszáz alapvető élelmiszer árát csökkenti tartósan, másrészt soha nem látott leárazást indít ruházati termékeire és cipőire.

Fejér megyei egészségügyi dolgozók munkáját ismerték el

Szeptember 4–6. között rendezték meg Siófokon a XII. Szakdolgozói Tudományos Kongresszust, amelyen Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara díjainak átadására is sor került. A MESZK díjazottai között négy Fejér megyei szakembert is köszönthetünk.

 

