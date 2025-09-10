1 órája
Botrány, akció, özönvíz, avagy Fejérben sosincs idő unatkozni
Az elmúlt napokban sem volt ideje unatkozni a Fejér vármegyeieknek. Mutatjuk, milyen hírek érdekelték olvasóinkat az elmúlt hét napban.
Fehérvár legújabb körforgalmáról is szóltak nemrégiben a hírek.
Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap
Íme Fehérvár legújabb körforgalma! Ezért volt rá már rég szükség (videóval)
Átadták Székesfehérvár legújabb körforgalmát a Kelemen Béla út és a Hübner utca kereszteződésében. A beruházással várhatóan csillapodik a forgalom sebessége, nő a gyalogosok – többek közt a közeli iskolába járó gyerekek - biztonsága. A későbbiekben lapunk is továbbítja a híreket ezzel kapcsolatban.
Gyönyörködj a vérholdban, vagy csak a kilátásban, avagy 5 különleges helyszín Fejér megyéből
Kevés égi jelenség nyújt olyan különleges látványt, mint amikor a Hold vöröses fényben ragyog fel. A vérhold most szabad szemmel is élvezhető volt, és Fejér megye dombjai, tavai és várromjai tökéletes hátteret adtak hozzá. Mutatjuk, mely öt helyszín adja a legszebb élményt az ilyen különleges égi jelenségekhez.
Óriási buli érkezik a megyébe! Ingyenes Hatoslottó koncertek Fejérben
Ez nem lesz semmi! A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását ünnepli egy nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal, amelynek Fejér vármegye is kiemelt célpontja. Összesen hat településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada, ahol modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel és profi táncosokkal gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. A koncertsorozatot a megyében Vál nyitotta meg vasárnap.
Ilyen lakodalmat még nem látott a falu: szüreti felvonulással ünnepeltek (galéria, videó)
Mennyegzővel egybekötött szüreti felvonulást tartottak Csóron szombaton. A nagyszabású eseményre a vármegye valamennyi településéről érkeztek lovasok, fogatok, hogy méltó ékei legyenek az ifjú pár négyfogatos kocsijával az élen meginduló felvonulásnak. Jó kedvből, humorból és meghitt pillanatokból sem volt hiány a rendkívüli esküvős szüreti felvonuláson!
Szeptemberi időjárás: durva, amit Fejér fog kapni, Fehérvár viszi a prímet
Igazán tikkasztó nyáron vagyunk túl, ami az időjárást illeti. Szinte többször adtak ki figyelmeztetést a forróság miatt, mint az érkező heves csapadékhullámok veszélyéért. Ahogy az ország szinte minden pontjáról, így Fejérből is nagyon hiányzott a megfelelő csapadékmennyiség az elmúlt hónapokban. Vajon a szeptemberi időjárás Fejérben meghozza a változást? Megnéztük az időjáráselőrejelzést, amelyből kiderült, hogy milyen lesz az idő Fejérben a következő napokban.
Arany pillanatokról szóltak a hírek Fehérváron: Megható találkozó 50 év után
A Béke Téri Általános Iskola 1975-ben végzett 8/c osztályának 50 éves osztálytalálkozóját tartották a Bányató Étteremben. A meghitt székesfehérvári eseményen sokan 50 év után találkoztak újra, ami felejthetetlen, megható pillanatokat eredményezett.
Újabb lámpás kereszteződés Fehérváron: már telepítik a berendezéseket!
Még nem működnek, de már telepítették Székesfehérvár legújabb lámpáskereszteződésének berendezéseit. A szakemberek azt remélik, beüzemelésével javulni fog a forgalmas csomópont áteresztő képessége.
Siker ide vagy oda, botránnyal zárult a Mancz Piknik
Székesfehérváron vasárnap délután hiába sikerült jól a Mancz János utcában rendezett piknik, a program keserű szájízzel zárult: valaki ellopott két kerékpárt a rendezvényről. Az ügyben rendőrségi feljelentésre készül a Bringásfehérvár.
Fejér megyei egészségügyi dolgozók munkáját ismerték el
Szeptember 4–6. között rendezték meg Siófokon a XII. Szakdolgozói Tudományos Kongresszust, amelyen Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara díjainak átadására is sor került. A MESZK díjazottai között négy Fejér megyei szakembert is köszönthetünk.
