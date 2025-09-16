szeptember 16., kedd

Különleges Fejér vármegyei jelöltre szavazhatunk hamarosan!

Címkék#Farm#szavazás#elismerés

A Highlights of Hungary minden évben a leginspirálóbb magyar teljesítményeket gyűjti össze kategóriák nélkül, a tehetséget, kitartást és kreativitást ünnepelve. Az idei 25 jelölt között találunk sportolókat, művészeket, tudósokat, közösségi kezdeményezéseket – és van köztük egy különleges, Fejér vármegyei szereplő is.

Feol.hu
Különleges Fejér vármegyei jelöltre szavazhatunk hamarosan!

Forrás: Csoroszlya Farm Facebook oldala

A Highlights of Hungary minden évben a legkiválóbb magyar teljesítményeket emeli reflektorfénybe, kategóriák nélkül. A társadalmi díj célja, hogy példaképeket mutasson, inspiráló történeteket adjon a nagyközönségnek, és olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek túlmutatnak a mindennapi sikereken. Az idei évadban több mint ezer ajánlás közül választották ki azt a huszonöt jelöltet, akikre október 1–24. között lehet majd szavazni a www.tarsadalmidij.hu oldalon.

Csoroszlya Farm kapott helyet a jelöltek között
Forrás: Csoroszlya Farm Facebook oldala

Fejér vármegyéből a Csoroszlya Farm kapott helyet a jelöltek között. A Száron található gazdaság tíz éve a biogazdálkodás elhivatott műhelyeként működik. Vezetője, Ágoston, a családi örökséget folytatva, a stuttgarti Hohenheim Egyetemen szerzett tudását és külföldi tapasztalatait hazahozva építette fel a farmot, amely mára a fenntarthatóság mintapéldája lett.

A Csoroszlya Farmon minden a mag elvetésétől a késztermékig házon belül történik – árulta el a jelölt bemutatkozó anyagában. Sokszínű vetésforgóban termesztett gabonáik, hüvelyeseik és olajos növényeik vegyszermentesen nőnek, majd saját kövesmalmukban őrlik lisztté, amelyből kenyér, tészta és egyéb kézműves finomságok készülnek. A farm folyamatosan együttműködik kutatóintézetekkel, hogy fejlessze a talaj egészségét és növelje a biodiverzitást.

„A fenntarthatóság számomra az egyensúlyt jelenti – a természet, a gazdaság és a család harmóniáját” – vallja Ágoston, aki szerint a Csoroszlya Farm minden terméke történetet hordoz: a helyi földekét, a kézzel végzett munka tiszteletét és a jövő iránti felelősséget. Az idei jelöltek között a Csoroszlya Farm képviseli Fejér vármegye elhivatottságát a tiszta élelmiszertermelés és a fenntartható gazdálkodás mellett. A nagyközönség szavazata most segíthet abban, hogy ez a példamutató kezdeményezés országos elismerést kapjon.

 

