Hétvégi programajánló

Szeptember 6., szombat

6:00 Ercsi, Duna-part: Ismét veterán seregszemlét tartanak a Duna partján. Ercsi kedvenc börzéjére szombaton kerül sor a megszokott helyen, a Duna-parton. Minden vásárlót szeretettel várnak már korán reggel.

9:00 Martonvásár, A BBK rendezvényudvara: A MartonKult munkatársai és a Martonvásári Társasjáték Klub egyedi programmal készül szombat dél­előttre, amely 9.00 órakor veszi kezdetét a BBK rendezvényudvarban. Gyerekkorunk kedvenc játékait hozzák el, csak egy kicsit felturbózva. Modern, izgalmas és könnyen tanulható társasjátékok 8 éves kortól! Ahogy a felhívásban is szerepel: Gyere egyedül, családdal vagy barátokkal, garantált a jó hangulat.

9:00 Enying, Petőfi park: Izgalmas programokkal veszi kezdetét az enyingi városnap. A 9 órási polgármesteri köszöntőt követően főzőversennyel, majd színpadi műsorokkal indulnak a programok. A nap főfellépői a Blokk DuÓ, az LGT emlékzenekar és Zanzibár. Mindemellett lesz búzaörlés, lepénysütés, kézműveskedés és játszópark is.

10:00 Tordas, Tordasi Bálakult: A Tordasi Polgárőr Nap programjai: 07.00-12.00: termelői piac, 09.00-12.00: baba-mama börze, 10.00-12.00: ingyenes pónilovaglás, 09.00-16.00: kardiológiai vizsgálat, 10.00-13.00: 3. Tomai István Vándorkupa.

12:00 Lepsény, LMSK sportpálya: Szüreti felvonulás indul 12 órától a lepsényi sportpályától Mezőszentgyörgyön át. A délutáni felvonulás után este 21 órakor kezdődik a szüreti bál, amely ugyancsak a sportpályánál lesz. Büfé, tombola és Őrsi Péter szolgáltatta zene felel a hangulatért.

12:00 Füle, Széchenyi út: A Fülei Lecsófőző Vígasságra várják az érdeklődőket szombat délben, melyen keresik a legfinomabb lecsót.

Szeptember 7., vasárnap

18:00 Vál, Szent István tér: A Szerencsejáték Zrt. a hatoslottó megújulását ünnepli egy nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal. Egy este, ahol minden a zenéről és a jókedvről szól. A koncertsorozatot a megyében Vál nyitja meg vasárnap 18 órától, ahol Szűcs Judith és Bebe lép színpadra a Szent István téren.

10:00 Nagylók, Sportpálya: A XIV. Nagylóki Szilvalekvárfőző Nap és I. Kézműves Találkozó és Vásár kerül megrendezésre a telepüésen. A programok már délelőtt megkezdődnek, de még korábban, hajnalban már a lekvár rotyogmajd az üstökben. Izgalmas gasztronómiai és kulturális kaland a vármegye déli településén!