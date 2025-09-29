1 órája
Egy hétvége, ezer történet – Lenyűgöző fotókon mutatjuk a legemlékezetesebb pillanatokat
A hétvége legjobb pillanatai egy helyen! Összegyűjtöttük a hétvége legemlékezetesebb programjainak, eseményeinek legjobb pillanatait.
Fotó: Kricskovics Antal
A hétvége telis-tele volt jobbnál jobb programokkal, eseményekkel, amelyek ezúttal is tartogattak emlékezetes pillanatokat, és mi néhányat képeken is megörökítettünk. Számtalan esemény várta a látogatókat, a sport rendezvényektől a szabadtéri fesztiválokig. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a hétvége legjobb fotóit.
A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a Sárkányhajó Fesztivál
A hétvége egyik legszínesebb emléke kétségkívül a jubileumi Sárkányhajó Fesztivál volt. A Csónakázó-tó vizén pergő dobok ritmusára a diákok, baráti társaságok és céges legénységek lapátja egyszerre hasította a vizet. Képgalériánkban megtekinthetők a verseny legjobb, legizgalmasabb pillanatai. A galéria ide kattintva érhető el!
Hol romantika, hol adrenalin: Fehérvár romantikus helyszíne forrt az izgalomtól (videó)
Zenés családinap Öreghegyen
Szeptember 28-án délután az Öreghegy tetején, a Millenniumi Emlékmű lábánál igazi gyerekparadicsom várta a látogatókat. A családi nap minden pillanata a legkisebbekről szólt: játékok, kreatív foglalkozások és zenés programok gondoskodtak arról, hogy a hegyoldal jókedvtől visszhangozzon. Képeken az esemény legjobb pillanatai, a galéria ide kattintva tekinthető meg.
Családi napot tartottak zenével és gyermekprogramokkal (galéria)
Igazi autó csodák szelték át a várost szombaton
A WOOD & Company Hungaria Classic, az oldtimer Szuperkupa harmadik futama szombaton Zsámbékról indult, és Fejér vármegyén át az oroszlányi bányászati múzeumig tartott. közönség ritka kincseket láthatott, a Ferrari 328 GTS-től veterán Mercedeseken át legendás Porsche-modellekig, köztük James Dean hírhedt autójának másával – az összértékük nagyjából egymilliárd forintra becsülhető. az eseményről lélegzetelállító fotók készültek. Galériánk ide kattintva tekinthető meg.
Százmilliókat érő veterán autócsodák lepték el Székesfehérvárt – galéria
Nagyszerű őszi kavalkád lőporfüsttel, fegyverekkel, zászlókkal a Honvédfesztiválon
A pákozdi Mészeg-hegy idén tizenhatodszor adott otthont a Honvédfesztiválnak, amely a szabadságharc első győztes csatájának állít emléket. A Katonai Emlékparkban nemcsak az 1848-as események elevenedtek meg: a Huszárfesztiválon a középkortól a modern korig vonultak fel hagyományőrzők és honvédek, látványos hadibemutatókkal és hősi történetekkel. Képeken mutatjuk a legjobb pillanatokat, a galéria ide kattintva érhető el.
Csatatér és büszke huszárvirtus a Honvédfesztiválon
A szőlőhegyi szüreti mulatságot a Boka Boogie Band fergeteges koncertje koronázta meg
Seregélyes-Szőlőhegyen szombaton újra életre kelt a hagyomány: a pincesor megtelt illatokkal, zenével és vidámsággal. A reggeli piknik és baráti főzőcskék után kilenckor indult a szüreti felvonulás, feldíszített kocsikkal és népviseletbe öltözött résztvevőkkel. A közös ebéd és az evőverseny a nap közösségi csúcspontja lett, estére pedig a Boka Boogie Band lendületes koncertje tette igazán felejthetetlenné a napot. Képek ide kattintva a cikkben láthatók.
Fergeteges rock and roll műsorral zárta a szőlőhegyi szüreti mulatságot a Boka Boogie Band