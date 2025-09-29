Egy hétvége, ezer történet – Lenyűgöző fotókon mutatjuk a legemlékezetesebb pillanatokat

A hétvége telis-tele volt jobbnál jobb programokkal, eseményekkel, amelyek ezúttal is tartogattak emlékezetes pillanatokat, és mi néhányat képeken is megörökítettünk. Számtalan esemény várta a látogatókat, a sport rendezvényektől a szabadtéri fesztiválokig. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a hétvége legjobb fotóit.

A hétvége legjobb pillanatai képeken

Fotó: Szabó Zsolt

A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a Sárkányhajó Fesztivál

A hétvége egyik legszínesebb emléke kétségkívül a jubileumi Sárkányhajó Fesztivál volt. A Csónakázó-tó vizén pergő dobok ritmusára a diákok, baráti társaságok és céges legénységek lapátja egyszerre hasította a vizet. Képgalériánkban megtekinthetők a verseny legjobb, legizgalmasabb pillanatai. A galéria ide kattintva érhető el!