Házról házra jártak a táncosok és a lovasok

Szombaton ismét nagy lelkesedéssel kezdték meg a bált megelőző szüreti felvonulást a nagyközségben, az események központja ezúttal is a Kultúra Háza volt. A szervezők nevében Janicska Judit a FEOL-nak elmondta: hagyományőrző rendezvényükön évről évre egyre nagyobb számban vesznek részt a helybéliek, de külön öröm, hogy a környékbeli települések néptáncos csoportjai, lovasai is. A felvonulás során minden „megállóhelyen” fantasztikus fogadtatásban és nagy szeretetben volt részük a táncosoknak és a mulatozóknak.

Eljöttek a kápolnásnyéki, dinnyési, sárosdi hagyományőrzők is, hogy együtt ünnepeljenek a pákozdiakkal

Fotó: Janicska Judit

Ilyen formában bizonyult remek vendéglátónak családjával és néhol a szomszédokkal együtt Kardos Ádám polgármester az Ingókő utcában, aztán Budai Viktor és Varga Tamás önkormányzati képviselő a Ribizli utcában, illetve a Pipacsos lakóparkban. Hágen Andreáék és barátai a Szabadságharcos utcában híresek arról, hogy náluk sosem lehet unatkozni, éhen vagy szomjan maradni. Kivette részét az eseményekből Bárány László és családja a Móga utcában, a Bali és a Tián család a Dózsa György utcában, valamint a Szőlőskert teljes kollektívája. A vidám menet a nagy kört a Kultúra Háza udvarán zárta.

