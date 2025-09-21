szeptember 21., vasárnap

Fantasztikus volt a szüreti buli Pákozdon

2 órája

Házról házra jártak a táncosok és a lovasok

Címkék#lovas#bál#esemény

Bár a gazdálkodás nehézségei időnként bosszúságot okoznak a környékbeli szőlősgazdáknak, hiszen hol az őzek, hol a betegség, hol pedig az aszály ritkítja a termést, azért hagyományosan leginkább mégis vidáman telnek a szüret napjai Pákozdon. Ezt pedig megfelelő módon ünneplik meg a fáradhatatlan lokálpatrióták, mindig ők gondoskodnak a rendezvények sikeréről a dicsőséges szabadságharc falujában.

Tihanyi Tamás
Mindenkit szeretettel fogadtak, aki csatlakozni kívánt a felvonulókhoz

Fotó: Janicska Judit

Szombaton ismét nagy lelkesedéssel kezdték meg a bált megelőző szüreti felvonulást a nagyközségben, az események központja ezúttal is a Kultúra Háza volt. A szervezők nevében Janicska Judit a FEOL-nak elmondta: hagyományőrző rendezvényükön évről évre egyre nagyobb számban vesznek részt a helybéliek, de külön öröm, hogy a környékbeli települések néptáncos csoportjai, lovasai is. A felvonulás során minden „megállóhelyen” fantasztikus fogadtatásban és nagy szeretetben volt részük a táncosoknak és a mulatozóknak.

Eljöttek a kápolnásnyéki, dinnyési, sárosdi hagyományőrzők is, hogy együtt ünnepeljenek a pákozdiakkal
Fotó: Janicska Judit

Ilyen formában bizonyult remek vendéglátónak családjával és néhol a szomszédokkal együtt Kardos Ádám polgármester az Ingókő utcában, aztán Budai Viktor és Varga Tamás önkormányzati képviselő a Ribizli utcában, illetve a Pipacsos lakóparkban. Hágen Andreáék és barátai a Szabadságharcos utcában híresek arról, hogy náluk sosem lehet unatkozni, éhen vagy szomjan maradni. Kivette részét az eseményekből Bárány László és családja a Móga utcában, a Bali és a Tián család a Dózsa György utcában, valamint a Szőlőskert teljes kollektívája. A vidám menet a nagy kört a Kultúra Háza udvarán zárta.
 

Pákozdi szüreti buli

Fotók: Janicska Judit 

 

 

