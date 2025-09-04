Megkezdte a rendelést az új háziorvos a felújított rendelőben

Cece településen az esemény alkalmat adott arra is, hogy a helyiek régi ismerősként és újra hazatérőként köszöntsék az orvost. A rendelés végére sokan gyűltek össze, hogy személyesen üdvözöljék Bodnár doktort, és jókívánságaikat fejezzék ki az újrakezdéshez és hogy megismerjék a háziorvos személyét!

Örömmel fogadták az új háziorvos érkezését a lakók! Fotó: A polgármester közösségi oldala

A Nyugdíjas Klub tagjai házi süteményekkel kedveskedtek a doktor úrnak és asszisztenseinek, ezzel is jelezve: a közösség örömmel és nyitott szívvel fogadja őket. A háziorvos érkezését Varga János polgármester is üdvözölte, aki közösségi oldalán így fogalmazott:

Sok sikert Cecén, Doktor Úr!

A polgármester hozzátette: a megújult rendelő és az új orvosi csapat érkezése új fejezetet nyit a helyi egészségügyben, amelyben az önkormányzat továbbra is elkötelezett partnerként vesz részt. Bodnár Imre doktor személyében tapasztalt, elhivatott szakember érkezett a községbe, aki nem ismeretlen a helyiek számára.

Új háziorvos, régi emlékek!

Visszatérése nemcsak szakmai, hanem emberi oldalról is örömteli fejlemény, hiszen olyan orvosról van szó, aki ismeri a közösséget, és akit a közösség is jól ismer. A megújult rendelő és az új orvos együttese bizakodásra ad okot, és minden adott ahhoz, hogy a cecei lakosok magas színvonalú, emberközpontú alapellátásban részesüljenek.