1 órája
Amikor a „hóhért" akasztják! – Reni keményen üzent Miló Vikinek a Házasság első látásra indulása előtt!
Október 13-án ismét visszatér a TV2 képernyőjére a nagy sikerű reality. A Házasság első látásra című műsorban – amelyet milliók néznek –, a szakértők által összeállított párok vakon házasodnak össze. A sajtótájékoztatón ott volt a tavalyi évad egyetlen "feleségeként" Nagy Reni, a pusztaszabolcsi ex-versenyző is, aki csak úgy ragyogott a bemutatón és jól megmondta a véleményét a szereplőkről, köztük Miló Vikiről is.
A Fejér vármegyei exfeleség, Nagy Reni (a) nem hagyta szó nélkül Miló Viki (j) indulását a Tv2 műsorában.
Fotó: Nagy Renáta / Instagram
A Házasság első látásra idei pikantériáját Miló Viktória bokszvilágbajnok részvétele adja, aki köztudottan tavaly összetűzésbe keveredett a Fejér vármegyei Nagy Renivel. Éppen ezért a FEOL exkluzív interjúban kérdezte a bombázó exfeleséget arról, mit szól a helyzethez, és vajon mi sülhet ki ebből a találkozásból.
Most ő is benne van abban a helyzetben, amiben én voltam
– kezdte beszélgetésünket Reni, aki elárulta, hogy már korábban is beszélt Miló Vikivel a kísérletről, és minden támogatást megadott neki.
Mi már feltételesen beszéltünk erről a Vikivel, hogy mi lenne ha, és próbáltam neki átadni az érzéseimet, amiket a kísérlet alatt éreztem. Próbáltam jó tanácsokkal ellátni már akkor is és nagyon örülök, hogy belevágott ebbe a kísérletbe. Bízom benne, hogy megtalálja végre azt a párt, akire vágyik már régóta
– tette hozzá.
Reni azonban nem tagadta, hogy viccesnek találja a sorsfordító helyzetet, utalva a közte és Viki között tavaly kialakult konfliktusra, amikor Viki ítélkezett felette, ám a csatabárdot azóta már elásták.
Egyébként jókat nevettünk a hétfői sajtótájékoztatón, amikor mondtam neki, hogy most ő is benne van abban a helyzetben, amiben én voltam, hogy vakon fog házasodni és megtudja milyen nehéz is ez lelkileg. Csak most annyival másabb a helyzet, hogy én ismerem már őt és tudom milyen jó ember, kíváncsian várom az adásban hogyan fogom látni. Ő viszont ugyebár ismeretlenül ítélkezett velem kapcsolatban. De természetesen bármit is látok a tv-ben, soha nem fogom elítélni Vikit.
Miló Viki is oltár elé áll: a bokszkesztyűt menyasszonyi ruhára cseréli
A spirituális utazás a Házasság első látásra című műsorban
A pusztaszabolcsi versenyző biztosan nézni fogja a műsort, és ajánlja mindenkinek, mert szerinte nagyon tanulságos lesz a Házasság első látásra új évad. Kellemesen csalódott az új párokban, és igyekezett mindegyikükkel szót váltani a bemutatón. Ami különösen izgatja Reni fantáziáját, az a szakértői gárda új hölgytagja:
A párok mellett amiért biztosan belenézek: Rozs Erika szexuálpszichológiai szakpszichológus, illetve Liszkay Judit asztrológus. Köztudott, hogy nagyon spirituális ember vagyok, kíváncsi leszek az új hölgy hogyan fogja majd segíteni a párokat.
Reni kérdésünkre elmondta azt is, hogy sokat köszönhet a műsornak, és egyáltalán nem bánta meg a tavalyi részvételt. Nagyon boldog, hogy a TV2 csapatában tudhatja magát. Hozzátette, a személyisége sokat fejlődött és folyamatosan azon dolgozik most is, hogy a lehető legjobban érezze magát a bőrében.