Amikor a „hóhért" akasztják! – Reni keményen üzent Miló Vikinek a Házasság első látásra indulása előtt!

​A Házasság első látásra idei pikantériáját Miló Viktória bokszvilágbajnok részvétele adja, aki köztudottan tavaly összetűzésbe keveredett a Fejér vármegyei Nagy Renivel. Éppen ezért a FEOL exkluzív interjúban kérdezte a bombázó exfeleséget arról, mit szól a helyzethez, és vajon mi sülhet ki ebből a találkozásból.

A pusztaszabolcsi könyvelő, Nagy Reni a Házasság első látásra sajtótájékoztatóján.

Fotó: Nagy Renáta / Instagram

Most ő is benne van abban a helyzetben, amiben én voltam

– kezdte beszélgetésünket Reni, aki elárulta, hogy már korábban is beszélt Miló Vikivel a kísérletről, és minden támogatást megadott neki.

Mi már feltételesen beszéltünk erről a Vikivel, hogy mi lenne ha, és próbáltam neki átadni az érzéseimet, amiket a kísérlet alatt éreztem. Próbáltam jó tanácsokkal ellátni már akkor is és nagyon örülök, hogy belevágott ebbe a kísérletbe. Bízom benne, hogy megtalálja végre azt a párt, akire vágyik már régóta

– tette hozzá.

Reni csak úgy ragyogott az új évad férjjelöltjei között is.

Fotó: Nagy Renáta / Instagram

​Reni azonban nem tagadta, hogy viccesnek találja a sorsfordító helyzetet, utalva a közte és Viki között tavaly kialakult konfliktusra, amikor Viki ítélkezett felette, ám a csatabárdot azóta már elásták.