Havannától Kápolnásnyékig: új Kossuth-szobrot avattak (videóval)
Kossuth születésnapján új szobrot avattak Kápolnásnyéken: Pogány GáborBenő Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása került a Vörösmarty Emlékházparkjába. A szobor története egészen Havannáig vezet, és egy régi szoborlopásnak is szerepe volt abban, hogy ma itt állhat – árulta el beszédében L. Simon László.
Fotó: NAGY NORBERT
Kossuth Lajos születésnapján avatták fel Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrászművész Kossuthot ábrázoló alkotását Kápolnásnyéken, a Vörösmarty Emlékház parkjában.
- Ez a szobor valójában a Havannába készített Kossuth-szobor párja. A magyar állam szerette volna, ha a szocializmus idején felállított köztéri alkotás méltóbb helyre kerül, de mire az áthelyezésre sor került volna, a régi szobrot ellopták. Ekkor döntöttünk úgy, hogy új szobrot készíttetünk, az alapját pirogránitból, hogy ellenállóbb legyen – idézte fel az átadón L. Simon László miniszteri biztos a szobor történetét, amely nem mindennapi módon kötődik Kubához.
A miniszteri biztos hozzátette: Pogány Gábor Benő két példányt készített a szoborból, és felajánlotta, hogy a második példány Kápolnásnyéken kapjon helyet. - Vörösmarty szülőháza és a körülötte kialakított park méltó helyszíne egy olyan hazafias emlékhelynek, ahol a látogatók – köztük a diákcsoportok – nemzeti történelmünk nagy alakjai előtt tiszteleghetnek. A trianoni centenáriumra felállított Apponyi Albert-szobor után most Kossuth Lajos alakjával folytatjuk a sort – hangsúlyozta.
Új Kossuth-szobrot avattak KápolnásnyékenFotók: Nagy Norbert
L. Simon kiemelte Hergár Eszter személyes kötődését az avatáshoz: - Kossuth Lajos volt az önálló magyar pénz megteremtője, az első független magyar pénzügyminiszter. Ezért kértük fel Hergár Esztert, aki a Pénzmúzeum igazgatójaként hosszú évek óta gondozza a jegybank emlékérme-kibocsátási programját, hogy avassa fel az alkotást.
- A budapesti Széll Kálmán téri Pénzmúzeumban megtekinthető Kossuth Lajos bankója is – emelte ki beszédében Hergár Eszter, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont igazgatója. - Gyűjteményünk 84 ezer darabos, Magyarország második legnagyobb numizmatikai és bankjegygyűjteménye. Mindenkit szeretettel várunk – mondta, hozzátéve, hogy külön örömmel tölti el a kápolnásnyéki szobor felavatása.