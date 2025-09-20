Havannától Kápolnásnyékig: új Kossuth-szobrot avattak (videóval)

Kossuth Lajos születésnapján avatták fel Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrászművész Kossuthot ábrázoló alkotását Kápolnásnyéken, a Vörösmarty Emlékház parkjában.

Kossuth születésnapján új szobrot avattak Kápolnásnyéken

Fotó: NAGY NORBERT

- Ez a szobor valójában a Havannába készített Kossuth-szobor párja. A magyar állam szerette volna, ha a szocializmus idején felállított köztéri alkotás méltóbb helyre kerül, de mire az áthelyezésre sor került volna, a régi szobrot ellopták. Ekkor döntöttünk úgy, hogy új szobrot készíttetünk, az alapját pirogránitból, hogy ellenállóbb legyen – idézte fel az átadón L. Simon László miniszteri biztos a szobor történetét, amely nem mindennapi módon kötődik Kubához.

A miniszteri biztos hozzátette: Pogány Gábor Benő két példányt készített a szoborból, és felajánlotta, hogy a második példány Kápolnásnyéken kapjon helyet. - Vörösmarty szülőháza és a körülötte kialakított park méltó helyszíne egy olyan hazafias emlékhelynek, ahol a látogatók – köztük a diákcsoportok – nemzeti történelmünk nagy alakjai előtt tiszteleghetnek. A trianoni centenáriumra felállított Apponyi Albert-szobor után most Kossuth Lajos alakjával folytatjuk a sort – hangsúlyozta.