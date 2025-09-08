1 órája
Hatoslottó: Ahol a Superman és a diszkó királynő találkoztak
Ez nem volt semmi! Elképesztő buli kerekedett vasárnap a Fejér vármegyei Válon, ahol a Szerencsejáték Zrt. a megújult Hatoslottó alkalmából szervezett felejthetetlen ingyenes koncertet. Az esemény nemcsak a szerencséről, hanem a közösség erejéről is szólt, hiszen a falu apraja-nagyja együtt mulatott.
Bebe Superman ruhában nyitotta meg a Hatoslottó koncertet Válon.
Fotó: Nagy Norbert
Nyugodtan mondhatjuk, hogy Válba már a sztárok hazajárnak. A Hatoslottó megújulása apropóján szervezett ünnepi ingyenes koncerten a hangulatot Bebe alapozta meg, aki nem mindennapi módon, Superman ruhában lépett a színpadra, és pillanatok alatt feltüzelte a tömeget. Ezt követően a diszkó koronázatlan királynője, Szűcs Judith vette át a mikrofont. Fantasztikus volt látni, hogy a 72 éves énekesnő milyen energikus és fiatalos a színpadon. Örökzöld slágereivel táncra és dalra fakasztotta a közönséget, a csúcspont pedig a "Táncolj még" című sláger volt, amelyre mindenki egy emberként mozdult.
A fantasztikus show háttérben pedig ott volt Fásy Ádám, a Zeneexpressz házigazdája is. A Szerencsejáték Zrt. hatalmas fénytechnikával és hanggal gondoskodott az élményről. Nem meglepő, hogy a helyszínen volt Bechtold Tamás, Vál polgármestere és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is, akik a népes közönséggel együtt élvezték a vasárnapi kora estét.
Újraélnéd? A Hatoslottó koncert folytatódik
A jó hír az, hogy a koncertek sora még nem ért véget! A nemzeti lottótársaság összesen hat településre látogat el a kamionszínpaddal csak Fejér vármegyében. A következő helyszíneken is hasonlóan nagyszerű fellépőkre számíthatunk, mint Radics Gigi, Singh Viki, a Sztárban Sztárban tündöklő Nótár Mary, vagy éppen Mága Zoltán, Peter Srámek vagy az Apostol együttes. A Hatoslottó nyereményjátékához hasonlóan a további fellépők kiléte jelenleg meglepetés marad, de hamarosan jelentkezünk a részletekkel. Sárbogárd, Velence, Székesfehérvár, Dunaújváros is a helyszínek között van.
(Galéria a képre kattintva!)
Hatoslottó koncert Válon: Ahol a zene összehozta a generációkatFotók: Nagy Norbert