Ingyenes sztárkoncertek Fejérben: Jön Nótár Mary, Opitz Barbi és az Apostol együttes!
Ugye nem felejtették el? A Szerencsekoncert ingyenes rendezvénysorozata tovább robog Fejér vármegyében, ráadásul nem akármilyen magyar sztárokkal a fedélzeten. Ki ne akarna együtt bulizni Nótár Maryvel, a Fásy Ádám Live-val, a Digitál zenekarral, Roby Lakatossal és Peter Srámekkel Sárbogárdon, majd másnap Opitz Barbival és az Apostol együttessel kiegészülve Velencén?! Nincs kérdés, ezen az ingyenes Hatoslottó koncerteken mindenkinek ott a helye!
A zenei utazás Fejér vármegyében még Válon kezdődött a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából, ahol Bebe és Szűcs Judith, a magyar diszkó királynője mulattatta a helyieket és ünneeplte egyúttal a Hatoslottó megújulását. Most eljött az újabb, várva várt folytatás
Két Hatoslottó koncert, két helyszín, felejthetetlen hangulat
Csütörtökön, szeptember 18-án 18 órától a sárbogárdi Ifjúsági parkban rendezik a Szerencsekoncertet. A felejthetetlen hangulatról Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, a Digitál zenekar, Roby Lakatos és Peter Srámek gondoskodik. A belépés ingyenes!
Ráadásul holnap jelenik meg Nótár Mary legújabb "Babám" című dala, ki tudja, talán épp Fejér vármegyében debütál a nagyközönség előtt.
Pénteken, szeptember 19-én szintén 18:00-tól a Velencei-tó északi strandja ad otthont a következő show-nak. Itt is számos sztárfellépő érkezik: a "Sztárban sztár" népszerű énekesnője, Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, a Digitál zenekar, az Apostol együttes, valamint az "X-Faktor" győztese, Opitz Barbi lép színpadra.
Két nap, két remek koncert és rengeteg ingyenes zenei élmény várja a közönséget Fejér vármegyében. Ne hagyja ki egyiket sem!
Hatoslottó koncert Válon: Ahol a zene összehozta a generációkatFotók: Nagy Norbert