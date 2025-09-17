Ingyenes sztárkoncertek Fejérben: Jön Nótár Mary, Opitz Barbi és az Apostol együttes!

​A zenei utazás Fejér vármegyében még Válon kezdődött a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából, ahol Bebe és Szűcs Judith, a magyar diszkó királynője mulattatta a helyieket és ünneeplte egyúttal a Hatoslottó megújulását. Most eljött az újabb, várva várt folytatás

Nótár Maryvel kétszer, két helyszínen is találkozhattok a Hatoslottó ingyenes koncertjein.

Forrás: Szerencsekoncertek/Facebook

​Két Hatoslottó koncert, két helyszín, felejthetetlen hangulat

​Csütörtökön, szeptember 18-án 18 órától a sárbogárdi Ifjúsági parkban rendezik a Szerencsekoncertet. A felejthetetlen hangulatról Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, a Digitál zenekar, Roby Lakatos és Peter Srámek gondoskodik. A belépés ingyenes!

Ráadásul holnap jelenik meg Nótár Mary legújabb "Babám" című dala, ki tudja, talán épp Fejér vármegyében debütál a nagyközönség előtt.

​Pénteken, szeptember 19-én szintén 18:00-tól a Velencei-tó északi strandja ad otthont a következő show-nak. Itt is számos sztárfellépő érkezik: a "Sztárban sztár" népszerű énekesnője, Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, a Digitál zenekar, az Apostol együttes, valamint az "X-Faktor" győztese, Opitz Barbi lép színpadra.

​Két nap, két remek koncert és rengeteg ingyenes zenei élmény várja a közönséget Fejér vármegyében. Ne hagyja ki egyiket sem!

