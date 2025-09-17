szeptember 17., szerda

Ingyenes sztárkoncertek Fejérben: Jön Nótár Mary, Opitz Barbi és az Apostol együttes!

Ugye nem felejtették el? A Szerencsekoncert ingyenes rendezvénysorozata tovább robog Fejér vármegyében, ráadásul nem akármilyen magyar sztárokkal a fedélzeten. Ki ne akarna együtt bulizni Nótár Maryvel, a Fásy Ádám Live-val, a Digitál zenekarral, Roby Lakatossal és Peter Srámekkel Sárbogárdon, majd másnap Opitz Barbival és az Apostol együttessel kiegészülve Velencén?! Nincs kérdés, ezen az ingyenes Hatoslottó koncerteken mindenkinek ott a helye!

Feol.hu

​A zenei utazás Fejér vármegyében még Válon kezdődött a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából, ahol Bebe és Szűcs Judith, a magyar diszkó királynője mulattatta a helyieket és ünneeplte egyúttal a Hatoslottó megújulását. Most eljött az újabb, várva várt folytatás

Ugye nem felejtették el? A Szerencsekoncert ingyenes Hatoslottó sorozata tovább robog Fejér vármegyében: csütörtökön Sárbogárd, pénteken Velence.
Nótár Maryvel kétszer, két helyszínen is találkozhattok a Hatoslottó ingyenes koncertjein.
Forrás: Szerencsekoncertek/Facebook

​Két Hatoslottó koncert, két helyszín, felejthetetlen hangulat

​Csütörtökön, szeptember 18-án 18 órától a sárbogárdi Ifjúsági parkban rendezik a Szerencsekoncertet. A felejthetetlen hangulatról Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, a Digitál zenekar, Roby Lakatos és Peter Srámek gondoskodik. A belépés ingyenes! 

Ráadásul holnap jelenik meg Nótár Mary legújabb "Babám" című dala, ki tudja, talán épp Fejér vármegyében debütál a nagyközönség előtt.

​Pénteken, szeptember 19-én szintén 18:00-tól a Velencei-tó északi strandja ad otthont a következő show-nak. Itt is számos sztárfellépő érkezik: a "Sztárban sztár" népszerű énekesnője, Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, a Digitál zenekar, az Apostol együttes, valamint az "X-Faktor" győztese, Opitz Barbi lép színpadra.

​Két nap, két remek koncert és rengeteg ingyenes zenei élmény várja a közönséget Fejér vármegyében. Ne hagyja ki egyiket sem!

Hatoslottó koncert Válon: Ahol a zene összehozta a generációkat

Fotók: Nagy Norbert

 

