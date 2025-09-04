szeptember 4., csütörtök

Mutatjuk mi vár ránk!

1 órája

Óriási buli érkezik a megyébe! Ingyenes Hatoslottó koncertek Fejérben

​Ez nem lesz semmi! A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását ünnepli egy nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal, amelynek Fejér vármegye is kiemelt célpontja. Összesen hat településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada, ahol modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel és profi táncosokkal gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. A koncertsorozatot a megyében Vál nyitja meg vasárnap, ahol már elkezdődik a hihetetlen show.

Feol.hu

​Az ország szinte minden pontjára eljutnak a koncertek: a szeptember 4-én, azaz ma este kezdődő fellépések egészen október közepéig tartanak majd. A Szerencsejáték Zrt. ígérete szerint minden helyszínen változatos programmal készülnek, és alkalmanként legalább két ismert előadó is színpadra lép a Hatoslottó megújulását ünnepelve. A koncertek helyszínei között kis- és nagyvárosok egyaránt szerepelnek az ország minden térségéből.

Hatoslottó ingyenes koncertjeinek kiemelt helyszínei közé tartozik Fejér: Válon kezdődik a nagy show.
Hatoslottó ingyenes koncertjeinek kiemelt helyszínei közé tartozik Fejér: Válon kezdődik a nagy show.
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

​Hatoslottó Szerencsekoncertek Fejérben

​Ahogy a mottó is tartja: „Egy este, ahol minden a zenéről és a jókedvről szól.” Összegyűjtöttük, hol találkozhatnak az itt élők a nagyszabású show-val. Az első helyszín Vál, amely egyetlen faluként ad otthont a koncertsorozatnak a Fejér vármegyében. A Szent István tér nem ismeretlen a Pannónia Szívében élők számára, ugyanis alig egy hete felejthetetlen táncos produkciók és koncertek otthonául szolgált tér: fellépett többek között a Váli-Völgyi Vigasságokon a Gertner Testvérek és a Kerozin zenekar, valamint Peat jr. & Fernando ft. Sheela koncertezett.
 

​Szeptember 4., vasárnap, 18:00: Vál, Szent István tér – fellép Szűcs Judith és Bebe.
​Szeptember 18.: Sárbogárd
​Szeptember 19.: Velence
​Október 11.: Székesfehérvár
​Október 12.: Dunaújváros
​Október 19.: Mór
 

Ne feledjék: a megszokott vasárnap mellett, mától, azaz szeptember 4-től csütörtök esténként is lesz sorsolás 20:45-kor a Hatoslottón. Elő a szelvényekkel! A 36. hét sorsolásán 263 millió forint a tét!

 

