Folytatódik a show, mutatjuk, milyen sztárokkal találkozhatsz Fejérben

​A koncert Bebe Superman jelmezben előadott produkciójával kezdődött, majd a magyar diszkó királynője, Szűcs Judith vette át a mikrofont. Örökzöld slágerei azonnal táncra és dalra fakasztották a váli közönséget, a csúcspontot pedig a „Táncolj még” című ikonikus dal jelentette, amelyre mindenki együtt mozdult a Hatoslottó koncertjén.

Válon kezdődött, de még korán sincs vége a Hatoslottó ingyenes koncertsorozatának Fejér vármegyében.

Fotó: Nagy Norbert

Folytatódik a Hatoslottó ünnepi ingyenes koncertsorozata

​A zenei utazás azonban nem ért véget Válon, hiszen a koncertsorozat folytatódik Fejér vármegyében. Szeptember 18-án, 18:00-kor Sárbogárdon, az Ifjúsági parkban Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, a Digitál zenekar, Roby Lakatos és Peter Srámek gondoskodik a felejthetetlen hangulatról. A belépés ingyenes!

​Másnap, szeptember 19-én, 18:00-tól a Velencei-tó Északi Strandja ad otthont a következő Hatoslottó Szerencsekoncertnek. Itt is számos sztárfellépő, mint Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, a Digitál zenekar, az Apostol együttes, valamint az X-Faktor győztese, Opitz Barbi lép színpadra.

​A Szerencsejáték Zrt. a koncertek mellett egy másik izgalmas újdonsággal is készült: szeptember 11-én a megszokott vasárnap mellett csütörtök este is sorsolják a Hatoslottót 20:45-től. Ne feledjék elővenni a szelvényeket, hiszen a 37. héten 435 millió forint a tét!