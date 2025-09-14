szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

19°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték

59 perce

Ezek a Hatoslottó vasárnapi nyerőszámai, fél milliárd volt a tét

Címkék#milliárd#Skandináv lottó#Hatoslottó#telitalálatos#húzás#ötöslottó sorsolás#nyerőszámok#sorsolás

Ezekkel a nyerőszámokkal lehetett vasárnap nagyot kaszálni. A Hatoslottó 37. játékhetének második sorsolásán már nem babra ment a játék. Több mint 500 milliót forint volt a főnyeremény.

Feol.hu

A Skandináv lottón ezúttal nem vitték el a főnyereményt, a csütörtöki Hatoslottón szintén nem volt telitalálatos szelvény, pedig 14-en is közel álltak az álomnyereményhez. Ennek okán vasárnap már valamivel több mint fél milliárdért játszottak a résztvevők. A szeptember 14-i sorsolást ezúttal is a Duna TV élőben közvetítette. A Hatoslottó húzása pedig igencsak izgalmasan alakult. 

Ezekkel a nyerőszámokkal lehetett vasárnap nagyot kaszálni a Hatoslottón. A 37. játékhét második sorsolásán a következő nyerőszámok születtek.
Kihúzták a Hatoslottót, mutatjuk a vasárnapi nyerőszámokat.
Forrás:  Illusztráció/MTI

A Hatoslottó 37. hét vasárnapi nyerőszámai

Nyerőszámok: 1, 11, 15, 18,  22, 34
Nyeremények
6 találat: nem volt
5 találat: 20 db -  577 145 forint
4 találat:  1 153 db - 10 010 forint
3 találat:  20 893 db - 3 360 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán. 
Közben ne feledjék, folytatódik a show, azaz a Hatoslottó ingyenes koncertjei. Jövő héten két esemény is lesz Fejér vármegyében, íme a részletek!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu