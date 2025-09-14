59 perce
Ezek a Hatoslottó vasárnapi nyerőszámai, fél milliárd volt a tét
Ezekkel a nyerőszámokkal lehetett vasárnap nagyot kaszálni. A Hatoslottó 37. játékhetének második sorsolásán már nem babra ment a játék. Több mint 500 milliót forint volt a főnyeremény.
A Skandináv lottón ezúttal nem vitték el a főnyereményt, a csütörtöki Hatoslottón szintén nem volt telitalálatos szelvény, pedig 14-en is közel álltak az álomnyereményhez. Ennek okán vasárnap már valamivel több mint fél milliárdért játszottak a résztvevők. A szeptember 14-i sorsolást ezúttal is a Duna TV élőben közvetítette. A Hatoslottó húzása pedig igencsak izgalmasan alakult.
A Hatoslottó 37. hét vasárnapi nyerőszámai
Nyerőszámok: 1, 11, 15, 18, 22, 34
Nyeremények
6 találat: nem volt
5 találat: 20 db - 577 145 forint
4 találat: 1 153 db - 10 010 forint
3 találat: 20 893 db - 3 360 forint
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.
Közben ne feledjék, folytatódik a show, azaz a Hatoslottó ingyenes koncertjei. Jövő héten két esemény is lesz Fejér vármegyében, íme a részletek!
Folytatódik a show, mutatjuk, milyen sztárokkal találkozhatsz Fejérben