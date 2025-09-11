54 perce
Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: ezekkel lehetett csütörtökön nagyot kaszálni
A történelmi, múlt heti hétközi sorsolás után újra sorsoltak Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékán. Csütörtök este a Hatoslottó 37. hetének első húzását tartották: mutatjuk a jól csengő nyerőszámokat.
Ezen a héten is lesz min izgulniuk a szerencsejáték játékosainak, ugyanis a csütörtöki, szeptember 11-i Hatoslottó után az Ötöslottó és a vasárnapi Hatoslottó újabb húzása tartja lázban szinte az egész országot. De ne szaladjunk ennyire előre, lássuk a 37. hét első húzása mit tartogatott a résztvevőknek. A tét 435 millió forint volt telitalálat esetén, ennyi volt a főnyeremény. A sorsoláson Zsiros Anna, professzionális modell debütált műsorvezetőként.
A Hatoslottó 37. hét csütörtöki nyerőszámai
Nyerőszámok: 19, 20, 29, 34, 35, 42
Nyeremények
6 találat: nem volt
5 találat: 14 db - 557 230 forint
4 találat: 551 db - 14 160 forint
3 találat: 12. 104 db - 3920 forint
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.
