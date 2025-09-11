Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: ezekkel lehetett csütörtökön nagyot kaszálni

szeptember 11., csütörtök

A történelmi, múlt heti hétközi sorsolás után újra sorsoltak Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékán. Csütörtök este a Hatoslottó 37. hetének első húzását tartották: mutatjuk a jól csengő nyerőszámokat.

Feol.hu

​Ezen a héten is lesz min izgulniuk a szerencsejáték játékosainak, ugyanis a csütörtöki, szeptember 11-i Hatoslottó után az Ötöslottó és a vasárnapi Hatoslottó újabb húzása tartja lázban szinte az egész országot. De ne szaladjunk ennyire előre, lássuk a 37. hét első húzása mit tartogatott a résztvevőknek. A tét 435 millió forint volt telitalálat esetén, ennyi volt a főnyeremény. A sorsoláson Zsiros Anna, professzionális modell debütált műsorvezetőként.

Csütörtök este, a 37. játékhét első sorsolásán kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait. A tét közel fél milliárd forint volt, lássuk a nyerőszámokat.
Csütörtök este, a 37. játékhét első sorsolásán kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait.
Fotó: Shutterstock

A Hatoslottó 37. hét csütörtöki nyerőszámai

Nyerőszámok: 19, 20, 29, 34, 35, 42  
Nyeremények
6 találat: nem volt
5 találat: 14 db -  557 230 forint
4 találat:  551 db - 14 160 forint
3 találat:  12. 104 db - 3920 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán

 

