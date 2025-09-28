1 órája
Leesik az állad: ennyit kaszálhatott a Hatoslottó nyertes - íme vasárnapi nyerőszámok
Elképesztő izgalmak! Vasárnap délután a Skandináv és az Ötöslottó után kihúzták a 39. heti nyerőszámokat a Hatoslottón is. A tét 240 millió forint volt telitalálat esetén. Lássuk, kinek hozott szerencsét a hét utolsó napja.
A hétközi, csütörtöki sorsoláson 28-an is nagyon közel álltak hozzá, hogy multimilliomosok legyenek a Hatoslottón. Cserébe szeptember utolsó vasárnapján, szeptember 28-án már 240 millió forintért játszhattak a játékosok. Magyarország egyik legnépszerűbb húzását a Skandináv lottó és az Ötöslottó sorsolása után, a Duna TV ismét élőben közvetítette.
A Hatoslottó 39.hét vasárnapi nyerőszámai
Nyerőszámok: 10, 11, 20, 22, 39, 45
Nyeremények
6 találat: nem volt
5 találat: 26 db - 420 145 forint
4 találat: 1321 db - 8270 forint
3 találat: 22 017 db - 3020 forint
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.