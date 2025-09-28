Leesik az állad: ennyit kaszálhatott a Hatoslottó nyertes - íme vasárnapi nyerőszámok

A hétközi, csütörtöki sorsoláson 28-an is nagyon közel álltak hozzá, hogy multimilliomosok legyenek a Hatoslottón. Cserébe szeptember utolsó vasárnapján, szeptember 28-án már 240 millió forintért játszhattak a játékosok. Magyarország egyik legnépszerűbb húzását a Skandináv lottó és az Ötöslottó sorsolása után, a Duna TV ismét élőben közvetítette.

Mutatjuk a 39. hét vasárnapi nyerőszámait a Hatoslottón.

Fotó: Shutterstock

A Hatoslottó 39.hét vasárnapi nyerőszámai

Nyerőszámok: 10, 11, 20, 22, 39, 45

Nyeremények

6 találat: nem volt

5 találat: 26 db - 420 145 forint

4 találat: 1321 db - 8270 forint

3 találat: 22 017 db - 3020 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.