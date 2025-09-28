szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

19°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték

55 perce

Leesik az állad: ennyit kaszálhatott a Hatoslottó nyertes - íme vasárnapi nyerőszámok

Címkék#Skandináv lottó#Ötöslottó#Hatoslottó#Duna TV#nyerőszámok#sorsolás#vasárnap

Elképesztő izgalmak! Vasárnap délután a Skandináv és az Ötöslottó után kihúzták a 39. heti nyerőszámokat a Hatoslottón is. A tét 240 millió forint volt telitalálat esetén. Lássuk, kinek hozott szerencsét a hét utolsó napja.

Feol.hu

A hétközi, csütörtöki sorsoláson 28-an is nagyon közel álltak hozzá, hogy multimilliomosok legyenek a Hatoslottón. Cserébe szeptember utolsó vasárnapján, szeptember 28-án már 240 millió forintért játszhattak a játékosok. Magyarország egyik legnépszerűbb húzását a Skandináv lottó és az Ötöslottó sorsolása után, a Duna TV ismét élőben közvetítette.

Mutatjuk a 39. hét vasárnapi nyerőszámait a Hatoslottón. A szeptember 28-i sorsolás tétje 240 millió forint volt.
Mutatjuk a 39. hét vasárnapi nyerőszámait a Hatoslottón.
Fotó: Shutterstock

A Hatoslottó 39.hét vasárnapi nyerőszámai

Nyerőszámok: 10, 11, 20, 22, 39, 45

Nyeremények
6 találat: nem volt
5 találat: 26 db - 420 145 forint
4 találat: 1321 db - 8270 forint
3 találat: 22 017 db - 3020 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu