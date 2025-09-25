szeptember 25., csütörtök

Szelvényeket elő: Ezek a Hatoslottó csütörtöki nyerőszámai

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Ötöslottó#Hatoslottó#Duna TV#Skandináv Lottó#telitalálat#szelvény#sorsolás#nyeremény#Edda

Napra pontosan egy hete vitték el Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékának főnyereményét. Akkor a boldog nyertes több 625 milliót tehetett zsebre a Hatoslottón. A 39. játékhét csütörtök esti sorsolásán is volt min izgulni, íme a nyerőszámok.

Feol.hu

Már a szerda esti Skandináv Lottó után is több ezren örülhettek, ám a telitalálat elmaradt, csütörtökön azonban újabb esély kínálkozott, hogy akár egy luxuslakás árát megnyerje a legszerencsésebb játékos a Hatoslottón. A szeptember 25-i sorsoláson 166 millió forint volt a tét és a játékosok joggal bíztak benne, hogy egy hét után ismét szerencséjük lesz a hétközi húzással. A sorsolást a Duna TV ezúttal is élőben közvetítette. A sorsoláson Zsiros Anna, professzionális modell segédkezett.

Egy luxuslakás árát értek a Hatoslottó 39. játékhetének nyerőszámai. Lássuk, kinek volt szeptember 25-én este malaca.
Egy luxuslakás árát érték a Hatoslottó 39. játékhetének nyerőszámai.
Fotó: shutterstuck

A Hatoslottó 39. hét csütörtöki nyerőszámai

Nyerőszámok: 4, 19, 21, 37, 41, 43
 

Nyeremények
6 találat: 0 db Ft
5 találat: 28 db - 284 715 forint
4 találat:  1166 db - 6835 forint
3 találat: 17864 db - 2715 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

A következő napokban is lesz min izgulni: szombaton az Ötöslottót húzzák, a tét óriási, a sztárvendég az Edda Művek.

 

