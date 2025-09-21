szeptember 21., vasárnap

Szerencsejáték

1 órája

Ez történt a Hatoslottó húzásán: Egyetlen pillanat több tízmilliót ért!

Címkék#Peter Srámek#Nótár Mary#Ötöslottó#Sárbogárd#Fásy Ádám#Skandináv Lottó#Hatoslottó Szerencsekoncert#sorsolás#hatoslottó

​Újabb húzás, újabb izgalmak! A szeptember 21-i sorsolást a Duna TV élőben közvetítette, a Hatoslottó húzása pedig igencsak izgalmasan alakult.

Feol.hu

​Több mint 625 millió forintot nyertek a hét közepén a megújult Hatoslottóval! A szerencsés játékos eltalálta mind a hat számot a Szerencsejáték Zrt. egyik legnépszerűbb sorsolásán. A főnyeremény pont akkor talált gazdára, amikor Fejér vármegyei Sárbogárdon Nótár Mary, Fásy Ádám és Peter Srámek Hatoslottó Szerencsekoncertjén szó szerint felrobbant a színpad! De vajon, hogyan alakult a szeptember 21-i húzás annak fényében, hogy se a Skandináv Lottón, sem az Ötöslottón nem volt telitalálatos szelvény. Ki tudja, lehet valakire ismét rámosolygott a Fortuna! A sorsoláson Zsiros Anna, professzionális modell segédkezett.

A Hatoslottó 38. játékhetének vasárnapi húzása ismét izgalmasan alakult, miután hétköznap elvitték az álomnyereményt. Mutatjuk a nyerőszámokat!
A Hatoslottó 38. játékhetének vasárnapi nyerőszámai.
Fotó: Shutterstock


A Hatoslottó 38. hét vasárnapi nyerőszámai

Nyerőszámok: 14, 15, 18, 36, 38, 41
Nyeremények
6 találat: nem volt
5 találat: 15 db - 720450 forint
4 találat: 887 db - 12185 forint
3 találat: 16. 681 db - 3940 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.  

 

