Ez történt a Hatoslottó húzásán: Egyetlen pillanat több tízmilliót ért!

​Több mint 625 millió forintot nyertek a hét közepén a megújult Hatoslottóval! A szerencsés játékos eltalálta mind a hat számot a Szerencsejáték Zrt. egyik legnépszerűbb sorsolásán. A főnyeremény pont akkor talált gazdára, amikor Fejér vármegyei Sárbogárdon Nótár Mary, Fásy Ádám és Peter Srámek Hatoslottó Szerencsekoncertjén szó szerint felrobbant a színpad! De vajon, hogyan alakult a szeptember 21-i húzás annak fényében, hogy se a Skandináv Lottón, sem az Ötöslottón nem volt telitalálatos szelvény. Ki tudja, lehet valakire ismét rámosolygott a Fortuna! A sorsoláson Zsiros Anna, professzionális modell segédkezett.

A Hatoslottó 38. játékhetének vasárnapi nyerőszámai.

A Hatoslottó 38. hét vasárnapi nyerőszámai

Nyerőszámok: 14, 15, 18, 36, 38, 41

Nyeremények

6 találat: nem volt

5 találat: 15 db - 720450 forint

4 találat: 887 db - 12185 forint

3 találat: 16. 681 db - 3940 forint

