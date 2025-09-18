Hihetetlen! Elvitték a Hatoslottó főnyereményét!

Már a szerda esti Skandináv Lottó is sok örömet adott a játékosoknak, ám szeptember 18-án rátetettek még egy lapáttal. Amíg Fejér vármegye déli részén Nótár Mary, Fásy Ádám és Peter Srámek mulattatta a derék sárbogárdiakat, addig a Szerencsejáték Zrt. stúdiójában kihúzták a 610 millió forintot érő Hatoslottó nyerőszámokat. A sorsolást a Duna TV ezúttal is élőben közvetítette. Lássuk, kinek volt ma malaca! Papp Lili modell, szépségkirálynő és műsorvezető húzta a számokat.

Most húzták: ezek voltak a nyerőszámok szeptember 18-án a Hatoslottón.

A Hatoslottó 38. hét csütörtöki nyerőszámai

Nyerőszámok: 6, 25, 37, 38, 41, 42



Nyeremények

6 találat: 1 db 625 millió 486 ezer 670 Ft

5 találat: 14 db - 654 405 forint

4 találat: 933 db - 9820 forint

3 találat: 17.041 db - 3270 forint

Közben ne feledjék, folytatódik a show, azaz a Hatoslottó ingyenes koncertjei. Pénteken, 18:00-tól a Velencei-tó északi strandja ad otthont az ingyenes koncertnek. a "Sztárban sztár" népszerű énekesnője, Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, a Digitál zenekar, az Apostol együttes, valamint az "X-Faktor" győztese, Opitz Barbi lép színpadra. A szombati Ötöslottó várható főnyereménye 1 milliárd 200 millió forint.