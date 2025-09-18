szeptember 18., csütörtök

Hihetetlen! Elvitték a Hatoslottó főnyereményét!

Miközben a sárbogárdiak hatalmasat bulizhattak a Szerencsejáték jóvoltából, addig a több mint 500 millió forint sorsa is eldőlt a csütörtök esti sorsoláson. A Hatoslottó 38. heti csütörtöki húzásán hatalmasat szakíthattak a legszerencsésebbek.

Feol.hu

Már a szerda esti Skandináv Lottó is sok örömet adott a játékosoknak, ám szeptember 18-án rátetettek még egy lapáttal. Amíg Fejér vármegye déli részén Nótár Mary, Fásy Ádám és Peter Srámek mulattatta a derék sárbogárdiakat, addig a Szerencsejáték Zrt. stúdiójában kihúzták a 610 millió forintot érő Hatoslottó nyerőszámokat. A sorsolást a Duna TV ezúttal is élőben közvetítette. Lássuk, kinek volt ma malaca! Papp Lili modell, szépségkirálynő és műsorvezető húzta a számokat.

Kihúzták a félmilliárdot érő Hatoslottó nyerőszámait. Miközben Nótár Mary és Peter Srámek mulattatott, addig lehet Ön multimilliomos lett. Nézze meg most!
Most húzták: ezek voltak a nyerőszámok szeptember 18-án a Hatoslottón. 
Forrás:  Shutterstock

A Hatoslottó 38. hét csütörtöki nyerőszámai

Nyerőszámok: 6, 25, 37, 38, 41, 42
 

Nyeremények
6 találat: 1 db 625 millió 486 ezer 670 Ft
5 találat: 14 db -  654 405 forint
4 találat:  933 db - 9820 forint
3 találat:  17.041 db - 3270 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

Közben ne feledjék, folytatódik a show, azaz a Hatoslottó ingyenes koncertjei. Pénteken, 18:00-tól a Velencei-tó északi strandja ad otthont az ingyenes koncertnek. a "Sztárban sztár" népszerű énekesnője, Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, a Digitál zenekar, az Apostol együttes, valamint az "X-Faktor" győztese, Opitz Barbi lép színpadra. A szombati Ötöslottó várható főnyereménye 1 milliárd 200 millió forint.

 

