1 órája

Történelmi pillanat: kihúzták a hétközi Hatoslottót, íme a nyerőszámok

Megújult a Szerencsejáték egyik legnépszerűbb játéka. A 36. héttől az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is sorsoltak a Hatoslottón. Mutatjuk, kire mosolygott a Fortuna a debütáláson.

Feol.hu
Történelmi pillanat: kihúzták a hétközi Hatoslottót, íme a nyerőszámok

Most húzták: ezek voltak a nyerőszámok szeptember 4-én este a Hatoslottón.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A Hatoslottó megújítását alapos előkészítő munka előzte meg a Szerencsejáték Zrt.–nél. A Szerencsejáték közölte, a fejlesztési projekten mintegy 15 hónapon keresztül több mint 30 fejlesztő, összességében mintegy 90 ember dolgozott és a változáshoz összesen 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség. Jó hír azonban, hogy a heti kétszeri sorsolás nem befolyásolja a Hatoslottó szelvény árát, egy mező feladása továbbra is 400 forintba kerül és az adott sorsolásra – csütörtökre vagy vasárnapra – érvényes, annak függvényében, hogy mikor küldjük játékba.

Kihúzták a megújult Hatoslottó csütörtöki nyerőszámait a 36. héten, micsoda történelmi pillanat volt. A meglepetés ezúttal sem marad t el a szerencsejátékban.
Hatoslottó ingyenes koncertjeinek kiemelt helyszínei közé tartozik Fejér: Válon kezdődik a nagy show.
Fotó: Shutterstock/illusztráció

Íme a Hatoslottó 36. heti csütörtöki nyerőszámai

A 36. játékhétre tovább halmozódott Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékának főnyereménye, így telitalálat esetén, akár 263 millió forintot is hazavihetett a szerencsés nyertes. A Duna TV ezúttal is élőbe közvetítette szeptember 4-én a Hatoslottó sorsolását, íme a nyerőszámok. Papp Lili modell, szépségkirálynő és műsorvezető húzta a számokat.

Nyerőszámok: 7, 10, 21, 29, 33, 42

Nyeremények:
6 találat: nem volt
5 találat: 44 db - 178. 855 forint
4 találat:  1512 db - 5205 forint
3 találat: 20 362 db - 2350 forint

A vasárnapi sorsolás várható főnyereménye: 351 millió forint

További információ a Szerencsejáték oldalán.

A Hatoslottó ünnepel

Tudta-e? A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal ünnepli, amelynek Fejér vármegye is kiemelt célpontja. Összesen hat településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada. A koncertsorozatot a megyében Vál nyitja meg vasárnap 18 órakor. Ha kíváncsi, milyen sztárok lépnek a színpadra kattintson a részletekért.

 

