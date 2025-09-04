Történelmi pillanat: kihúzták a hétközi Hatoslottót, íme a nyerőszámok

A Hatoslottó megújítását alapos előkészítő munka előzte meg a Szerencsejáték Zrt.–nél. A Szerencsejáték közölte, a fejlesztési projekten mintegy 15 hónapon keresztül több mint 30 fejlesztő, összességében mintegy 90 ember dolgozott és a változáshoz összesen 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség. Jó hír azonban, hogy a heti kétszeri sorsolás nem befolyásolja a Hatoslottó szelvény árát, egy mező feladása továbbra is 400 forintba kerül és az adott sorsolásra – csütörtökre vagy vasárnapra – érvényes, annak függvényében, hogy mikor küldjük játékba.

Hatoslottó ingyenes koncertjeinek kiemelt helyszínei közé tartozik Fejér: Válon kezdődik a nagy show.

Fotó: Shutterstock/illusztráció

Íme a Hatoslottó 36. heti csütörtöki nyerőszámai

A 36. játékhétre tovább halmozódott Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékának főnyereménye, így telitalálat esetén, akár 263 millió forintot is hazavihetett a szerencsés nyertes. A Duna TV ezúttal is élőbe közvetítette szeptember 4-én a Hatoslottó sorsolását, íme a nyerőszámok. Papp Lili modell, szépségkirálynő és műsorvezető húzta a számokat.

Nyerőszámok: 7, 10, 21, 29, 33, 42

Nyeremények:

6 találat: nem volt

5 találat: 44 db - 178. 855 forint

4 találat: 1512 db - 5205 forint

3 találat: 20 362 db - 2350 forint

A vasárnapi sorsolás várható főnyereménye: 351 millió forint

További információ a Szerencsejáték oldalán.