Történelmi hét után jöttek a Hatoslottó 351 milliós nyerőszámai!

​Ezen a héten is volt min izgulniuk a szerencsejáték játékosainak. A Skandináv Lottó megadta az alaphangot, hiszen ketten is elvitték a főnyereményt szerdán, egyenként szinte egy lakás árával, közel 35 millió forinttal lettel gazdagabbak. Csütörtökön aztán jött a történelmi pillanat, kihúzták a Hatoslottó története során az első számokat hét közben és kevésen múlt, hogy újabb multimilliomost köszönthessünk. Az Ötöslottón szombaton nem volt telitalálatos szelvény, így az 1 milliárdos főnyeremény továbbhalmozódik.

Mutatjuk a Hatoslottó 36. hetének nyerőszámait.

Forrás: MTI /Archív

Ezek után vasárnap minden szempár a Hatoslottó délutáni sorsolására figyelt, a tét 351 millió forint volt telitalálat esetén. A szeptember 7-i húzást a Duna TV ezúttal is élőben közvetítette.

A Hatoslottó 36. hét vasárnapi nyerőszámai

Nyerőszámok: 4, 9, 13, 23, 25, 30

Nyeremények

6 találat: nem volt

5 találat: 70 db - 149 405 forint

4 találat: 2317 db - 4 515 forint

3 találat: 28 605 db - 2 225 forint

További információ a Szerencsejáték oldalán.