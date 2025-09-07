2 órája
Történelmi hét után jöttek a Hatoslottó 351 milliós nyerőszámai!
A történelmi, hétközi sorsolás után vasárnap is volt miért izgulni Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékán. Mindamellett, hogy este hatalmas bulival ünneplik a megújult Hatoslottót a Fejér vármegyei Válon, vasárnap délután a 36. hét második húzását tartották. Íme a több száz milliót érő nyerőszámok!
Ezen a héten is volt min izgulniuk a szerencsejáték játékosainak. A Skandináv Lottó megadta az alaphangot, hiszen ketten is elvitték a főnyereményt szerdán, egyenként szinte egy lakás árával, közel 35 millió forinttal lettel gazdagabbak. Csütörtökön aztán jött a történelmi pillanat, kihúzták a Hatoslottó története során az első számokat hét közben és kevésen múlt, hogy újabb multimilliomost köszönthessünk. Az Ötöslottón szombaton nem volt telitalálatos szelvény, így az 1 milliárdos főnyeremény továbbhalmozódik.
Ezek után vasárnap minden szempár a Hatoslottó délutáni sorsolására figyelt, a tét 351 millió forint volt telitalálat esetén. A szeptember 7-i húzást a Duna TV ezúttal is élőben közvetítette.
A Hatoslottó 36. hét vasárnapi nyerőszámai
Nyerőszámok: 4, 9, 13, 23, 25, 30
Nyeremények
6 találat: nem volt
5 találat: 70 db - 149 405 forint
4 találat: 2317 db - 4 515 forint
3 találat: 28 605 db - 2 225 forint
További információ a Szerencsejáték oldalán.
A Hatoslottó ünnepel, ma Válon kezdődik a buli!
Tudta-e? A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal ünnepli, amelynek Fejér vármegye is kiemelt célpontja. Összesen hat településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada. A koncertsorozatot a megyében Vál nyitja meg vasárnap 18 órakor, Szűcs Judith és Bebe érkezik. Kattintson a részletekért.