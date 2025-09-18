szeptember 18., csütörtök

Sztárparádé és nyereményeső

2 órája

A hatoslottóval most nem csak 100 milliók jönnek, Nótár Mary is, nem akárhogy

Címkék#Peter Srámek#Nótár Mary#ötöslottó sorsolás#Fásy Ádám Live#Szerencsekoncert#Sárbogárd#Skandináv lottó#hatoslottó

​Miközben ma este ismét igazi nyereményeső vár ránk az újabb lottósorsoláson, a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából ingyenesen bulizhatnak a legnagyobb mulatós sztárokkal. Nótár Mary, Fásy Ádám és Peter Srámek is fellépnek az ingyenes sárbogárdi koncerten, miközben több száz millió forint ütheti a markát a Hatoslottó sorsoláson. Kell ennél több?

Feol.hu

Már a szerda esti Skandináv Lottó is sok örömet hozott, hiszen 58-an is közel álltak a telitalálatos szelvényhez. Csütörtökön újabb esély kínálkozik a multimilliomossá váláshoz, ugyanis a szeptember 18-i húzáskor (38. hét) több mint félmilliárd forint a tét, egészen pontosan 610 millió forint! Ehhez nem kell mást tennie, mint jól tippelnie, eltalálnia azt a hat nyerőszámot a Szerencsejáték egyik legnépszerűbb játékán, a megújult Hatoslottón, amelynek sorsolását a Duna TV élőben közvetít majd este 20:45-től. Itt jegyeznénk meg, hogy szombaton egyébként az Ötöslottón 1 milliárd 200 millió a tét.

Miközben ma este ismét igazi nyereményeső vár ránk a Hatoslottón, a Szerencsejáték jóvoltából ingyenesen bulizhatnak a mulatós sztárokkal Sárbogárdon.
Ugye nem felejtették el? Ingyenes Szerencsekoncert Sárbogárdon, miközben a Hatoslottót is kisorsolják.
Fotó: Shutterstock/illusztráció

​A Hatoslottó ingyenes koncert fellépői már hangolnak

Ma 18 órától a sárbogárdi Ifjúsági parkban rendezik a Szerencsekoncert újabb állomását. A felejthetetlen hangulatról Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, a Digitál zenekar, Roby Lakatos és Peter Srámek gondoskodik. A belépés ingyenes! Élje át Ön is ezeket a fantasztikus pillanatokat!

 

