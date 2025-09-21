szeptember 21., vasárnap

Határellenőrzés: uniós rendszerrel erősítik a külső határokat

Rövidesen egységes határellenőrzés indul az EU-ban. A határátkelőhelyeken fokozatosan vezetik be a rendszert a biztonság növelése érdekében.

Feol.hu

A police.hu tájékoztatójából kiderül, hogy az Európai Unió 2025. október 12-től új, egységes határellenőrzés-i rendszert vezet be a schengeni övezet külső határain. A cél a biztonság növelése, az illegális bevándorlás visszaszorítása és a súlyos bűncselekmények, köztük a terrorizmus megelőzése. Az első szakaszban a magyar–ukrán határ, majd a magyar–szerb, végül a légi átkelőhelyek csatlakoznak a programhoz.

Határellenőrzés: uniós rendszerrel erősítik a külső határokat
Határellenőrzés: uniós rendszerrel erősítik a külső határokat
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Az Európai Határregisztrációs Rendszer minden belépő, rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli utazó adatait rögzíti: az útlevélben szereplő információkat, a határátlépés helyét és idejét, az arcképet és ujjlenyomatot, valamint – elutasítás esetén – a döntés okát és idejét. Az új határellenőrzés részeként a rendőrség minden kilépésnél és belépésnél biometrikus ellenőrzést végez, ami a kezdeti időszakban hosszabb átlépési időt eredményezhet.

Magyarország a rendszer bevezetésére fejlett technikai eszközökkel – okmányolvasók, ujjlenyomat- és arcképrögzítők, valamint új kioszkok – készült fel. A Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszer továbbfejlesztésével a magyar rendőrség biztosítja, hogy az új határellenőrzés zökkenőmentesen és a szigorú uniós előírásoknak megfelelően valósuljon meg.

 

