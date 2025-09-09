1 órája
Nagyon olcsón árulják a Halálos Iramban egyik ikonikus autóját a Dunántúlon
A Mitsubishi Eclipse második generációja megjelenésekor nem számított egy kifejezetten népszerű típusnak, azonban a Halálos Iramban filmszéria első része egy valóságos ikonná emelte. Most egy teljesen gyári állapotút árulnak a használt autó piacon Székesfehérvártól 38 kilométerre található Balatonkenesén, ráadásul igen kedvező áron.
A Halálos Iramban című filmben szereplő autók igen felkapottak a mai napig a használt autó piacon. Azon belül is leginkább az R33, illetve az R34-es Nissan Skylineoknak és a Dodge Chargereknek emelkedett meg igen meredeken az ára a filmszéria 2001-es indulása óta, de ez a tendencia megfigyelhető a Toyota Supránál is, valamint jelenlegi autónknál, az 1994 és 1999 között gyártott második generációs Mitsubishi Eclipsenél, amely rögtön a film első jelenetében feltűnik, ahol Paul Walker piruettezik neki majdnem a szalagkorlátnak.
Ebből egy teljesen gyári állapotút kínálnak eladásra Balatonkenesén. A hirdetésben szereplő autó egy 1996-os évjáratú, 2 literes, 141 lóerős Eclipse, amelynek mindössze 80 ezer kilométer található az órájában. Ez akár a képek alapján valós is lehet, 29 éves kora ellenére igen újszerű állapotnak örvend ez a példány. Az autó azon ritka példányok közé tartozik, amelyet Magyarországon helyeztek elsőként forgalomba.
A tulajdonos igen szűkszavú leírással látta el a hirdetést. Ebben leírja hogy első fékcserén esett át az autó valamint új klímahűtőt, és klímacsöveket kapott az autó. Valamint rögzíti azt a vevőkört is akinek el szeretné adni az autót, ugyanis azzal zárja a leírást hogy minimális ráfordítással OT rendszámot is kaphat az autó. Az autó ára igen jutányos, ugyanis mindössze 2.4 millió forintot kérnek az autóért ami első hallásra soknak tűnhet, egészen addig, amíg a típus külföldi árait.
Több mint a háromszorosát kell kifizetni a külföldi használt autó piacon hasonló állapotú Eclipse-ért
Az egész európát lefedő használt autó hirdetéseit lefedő autoscout24-en egy második generációs, teljesen eredeti állapotúért, amely kinézetre kissé lelakottnak tűnik bőven 3 millió forint felett kérnek magyar forintra átszámítva. Azonban ha egy hasonlóan megvigyázott darabot keresünk mint a magyar hirdetésben, azért már 9.5 millió (!) forintnak megfelelő eurót kellene kifizetnünk.