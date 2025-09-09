Nagyon olcsón árulják a Halálos Iramban egyik ikonikus autóját a Dunántúlon

A Halálos Iramban című filmben szereplő autók igen felkapottak a mai napig a használt autó piacon. Azon belül is leginkább az R33, illetve az R34-es Nissan Skylineoknak és a Dodge Chargereknek emelkedett meg igen meredeken az ára a filmszéria 2001-es indulása óta, de ez a tendencia megfigyelhető a Toyota Supránál is, valamint jelenlegi autónknál, az 1994 és 1999 között gyártott második generációs Mitsubishi Eclipsenél, amely rögtön a film első jelenetében feltűnik, ahol Paul Walker piruettezik neki majdnem a szalagkorlátnak.

A filmben szereplő eredeti Eclipse magyar forintra átszámolva 55 millió forintért cserélt gazdát, de olcsóbban is hozzá lehet jutni egy gyári állapotúhoz a használt autó piacon.

Fotó: Mecum Auctions

Ebből egy teljesen gyári állapotút kínálnak eladásra Balatonkenesén. A hirdetésben szereplő autó egy 1996-os évjáratú, 2 literes, 141 lóerős Eclipse, amelynek mindössze 80 ezer kilométer található az órájában. Ez akár a képek alapján valós is lehet, 29 éves kora ellenére igen újszerű állapotnak örvend ez a példány. Az autó azon ritka példányok közé tartozik, amelyet Magyarországon helyeztek elsőként forgalomba.

Hasonló gyári állapotú Mitsubishi Eclipseket nagyon ritkán lehet látni a használt autó piacon.

Fotó: használtautó.hu

A tulajdonos igen szűkszavú leírással látta el a hirdetést. Ebben leírja hogy első fékcserén esett át az autó valamint új klímahűtőt, és klímacsöveket kapott az autó. Valamint rögzíti azt a vevőkört is akinek el szeretné adni az autót, ugyanis azzal zárja a leírást hogy minimális ráfordítással OT rendszámot is kaphat az autó. Az autó ára igen jutányos, ugyanis mindössze 2.4 millió forintot kérnek az autóért ami első hallásra soknak tűnhet, egészen addig, amíg a típus külföldi árait.

Több mint a háromszorosát kell kifizetni a külföldi használt autó piacon hasonló állapotú Eclipse-ért

Az egész európát lefedő használt autó hirdetéseit lefedő autoscout24-en egy második generációs, teljesen eredeti állapotúért, amely kinézetre kissé lelakottnak tűnik bőven 3 millió forint felett kérnek magyar forintra átszámítva. Azonban ha egy hasonlóan megvigyázott darabot keresünk mint a magyar hirdetésben, azért már 9.5 millió (!) forintnak megfelelő eurót kellene kifizetnünk.