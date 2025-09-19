szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

14°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Használt autó

1 órája

A magyarok megőrülnek ezért a használt autóért, ki nem találja, mi a slágerverda

Címkék#autó#Peugeot 307#használt autó#piac

Nyilvánosságra hozták a leggyorsabban gazdát cserélt autók listáját. Érdekes, hogy nem valamelyik Suzukit vagy Daciát keresik leginkább a magyarok a használt autó piacon, hanem egy 24 éve a piacon lévő francia modellt, amelynek eléggé kétes megítélése van.

Szabó Zsolt
A magyarok megőrülnek ezért a használt autóért, ki nem találja, mi a slágerverda

Letaszították a trónról a Suzuki,Toyota, Dacia triót.

Fotó: Shutterstock

Ha kiállunk egy forgalmas út mellé, az esetek többségében nagy százalékban Opellel, Suzukival, Daciaval találkozhatunk leggyakrabban, esetleg még Volkswagennel és a konszernhez tartozó (Seat, Skoda, Audi) autókkal. A hasznaltauto.hu statisztikái szerint azonban idén augusztusban egy új típus jelent meg a leggyorsabban eladható használt autó toplistájának élén.

használt autó
A Peugeot 307 a használt autó piac új slágerterméke.
Fotó: wikipedia

A magyar használt autó piac új „sztárja” – a Peugeot 307 

Az előző hónap adatai szerint, a 2001-ben bemutatott Peugeot 307-et lehetett a leggyorsabban eladni. Átlagosan 8-9 nap alatt került új tulajdonos kezébe egy-egy példány. Az autó népszerűsége nem véletlen, jól variálható karosszériaváltozatban, olcsón, és bő motorválasztékkal érhető el belőle a hazai piacon. Van belőle sima ferdehátú, kombi és kabrió is. Az is mellette szól, hogy a legdrágább darabok is maximum másfél millió forintot kérnek, jellemzően itt a kevés kilométeres, jó állapotú CC-k, azaz kupé-kabrió variánsokat kínálják ennyi pénzért. Jelenleg 156 darab példány keres új gazdát, 300 ezer forinttól egészen a már említett 1.5 forintig. 

A CC változatból még WRC versenyautót is épített a Peugeot gyári ralicsapata.
Fotó: Peugeot

Ha a kínálat közepét nézzük, 700 ezer forintért sokkal szegényebben felszerelt Suzukit, Toyotát vagy Daciát kaphatunk ilyen összegért. Ráadásul egyes modellekben digitális klíma, és esőszenzorral felszerelt példány is fellelhető, amely ilyen ársávban igen ritka szokott lenni. Motorválasztékot tekintve leginkább a benzinesek vannak többségben, de a dízelesek közül is bőven lehet válogatni. Az erőforrással általában nem szokott probléma lenni, különösen igaz ez a legendás az 1.4-es benzinmotorra és a 2.0 HDi dízelmotorra ami a takarékossága miatt lett ismert. Azonban az autó megítélése eléggé kettős az elektromos hibák miatt.

A központi elektronika meghibásodása sokaknak okozhat bosszúságot

A ráncfelvarrás előtti, 2001 és 2004 között gyártott példányokban sokszor tönkremegy a központi elektronikai modul (BSI) vagy az indexkar (COM2000). Utóbbi javítása igen költséges lehet (akár gazdasági totálkárral járhat) ezért érdemesebb 2005 utáni autókból válogatni.

Ha komolyan gondolkodik egy ilyen autó vásárlásán érdemes megnézni róla ezt a videót, ahol egy 2005-ös SW-t, azaz kombi változatot vizsgálnak át.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu