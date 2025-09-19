A magyarok megőrülnek ezért a használt autóért, ki nem találja, mi a slágerverda

Ha kiállunk egy forgalmas út mellé, az esetek többségében nagy százalékban Opellel, Suzukival, Daciaval találkozhatunk leggyakrabban, esetleg még Volkswagennel és a konszernhez tartozó (Seat, Skoda, Audi) autókkal. A hasznaltauto.hu statisztikái szerint azonban idén augusztusban egy új típus jelent meg a leggyorsabban eladható használt autó toplistájának élén.

A Peugeot 307 a használt autó piac új slágerterméke.

Fotó: wikipedia

A magyar használt autó piac új „sztárja” – a Peugeot 307

Az előző hónap adatai szerint, a 2001-ben bemutatott Peugeot 307-et lehetett a leggyorsabban eladni. Átlagosan 8-9 nap alatt került új tulajdonos kezébe egy-egy példány. Az autó népszerűsége nem véletlen, jól variálható karosszériaváltozatban, olcsón, és bő motorválasztékkal érhető el belőle a hazai piacon. Van belőle sima ferdehátú, kombi és kabrió is. Az is mellette szól, hogy a legdrágább darabok is maximum másfél millió forintot kérnek, jellemzően itt a kevés kilométeres, jó állapotú CC-k, azaz kupé-kabrió variánsokat kínálják ennyi pénzért. Jelenleg 156 darab példány keres új gazdát, 300 ezer forinttól egészen a már említett 1.5 forintig.

A CC változatból még WRC versenyautót is épített a Peugeot gyári ralicsapata.

Fotó: Peugeot

Ha a kínálat közepét nézzük, 700 ezer forintért sokkal szegényebben felszerelt Suzukit, Toyotát vagy Daciát kaphatunk ilyen összegért. Ráadásul egyes modellekben digitális klíma, és esőszenzorral felszerelt példány is fellelhető, amely ilyen ársávban igen ritka szokott lenni. Motorválasztékot tekintve leginkább a benzinesek vannak többségben, de a dízelesek közül is bőven lehet válogatni. Az erőforrással általában nem szokott probléma lenni, különösen igaz ez a legendás az 1.4-es benzinmotorra és a 2.0 HDi dízelmotorra ami a takarékossága miatt lett ismert. Azonban az autó megítélése eléggé kettős az elektromos hibák miatt.

A központi elektronika meghibásodása sokaknak okozhat bosszúságot

A ráncfelvarrás előtti, 2001 és 2004 között gyártott példányokban sokszor tönkremegy a központi elektronikai modul (BSI) vagy az indexkar (COM2000). Utóbbi javítása igen költséges lehet (akár gazdasági totálkárral járhat) ezért érdemesebb 2005 utáni autókból válogatni.