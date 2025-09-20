Ezek a legjobb használt autók egy Iphone áráért

Manapság már 1 millió forint környékén is nehéz viszonylag jó állapotú használt autót találni, 500 ezer forintért pedig óriási kihívás találni olyan állapotút, amelyre ne kelljen rákölteni még egyszer ennyi pénzt. A legfontosabb amit szemügyre kell venni a kiszemelt olcsó autónál, főként a rozsdásodás. Leginkább a sárvédő íveknél, a küszöbvégeknél, valamint a rugótornyoknál, taposólemezeknél kell számítani korrózióra. Ezeknek a kilakatolása akár elérheti az autó értékét is, ezért ha akárcsak minimális átrozsdásodás is van, nem érdemes megvásárolni a gépjárművet.

Az első generációs Fiat Punto igen kedvelt szereplője a használt autó piacnak, azonban nagyon gyorsan rozsdásodik, és emiatt kezd kikopni az utcaképből is

Fotó: autonavigator.hu

Az ilyen autók szervízelésével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy mivel ezek a típusok jellemzően 15-25 évesek, így sok esetben új alkatrészt nem lehet már kapni hozzájuk. Így bontóból kell beszerezni azt amely sokszor jelent kihívást. Ilyenkor jönnek képbe a különböző márkák, illetve modellek Facebook-csoportjai, ahol az esetek többségében a tagok nagyon segítőkészek szoktak lenni, és akad olyan is, hogy valaki magán jelleggel a saját donorautójából ad el alkatrészt a klub tagjainak.

Olcsó Suzuki Swift már „nem létezik" a használt autó piacon

A piac egyik legtöbbet keresett autója az esztergomi gyártású „ősmagyar" harmadik generációs, 1992 és 2003 között gyártott Suzuki Swifteket ugyan valóban lehet már 2-300 ezer forintért találni, azonban a probléma, és korróziómentes példányok ára elképesztően kilőtt, és már bőven félmillió forint felett vannak ezeknek a példányoknak az ára. Emellett az is jelentősen megdrágítja a jó állapotú Swifteket,hogy 2022-ben már OT-rendszámot is kaphatnak, ami után csak 5 évente kell műszakiztatni az autót. Ugyanez a helyzet a szentgotthárdi gyártású Opel F Astrával, amelynek még jobban kilőtt az ára, különösen a GSi típusnak, amelyből egy teljesen gyári állapotúért több millió forintot is elkérhetnek.

Manapság egy ilyen állapotú Swiftért akár 600 ezer forintot is elkérhetnek.

Fotó: kocsi.hu

Milyen autók közül érdemes válogatni fél millió forint alatt?

Furcsa módon, a már említett Astrának az eggyel fiatalabb G generációja (1998-2009) példányainak beesett annyira az ára, hogy ha bőségesen nem is, de azért lehet válogatni belőle ennyi pénzért. Ez leginkább annak köszönhető, hogy nagyon sok belőle a lelakott, leélt példány, emiatt ez a tény a jobb állapotúak árát is letörte ez a tény. Aztán ott van az olaszok között a Fiat Stilo, amely ennyi pénzért talán az egyik legfelszereltebb autó, és ha szerencsénk van, egy háromajtós sport kivitelt is találhatunk. A Skoda Fabia első generációjából is lehet találni néhány darabot, jellemzően a legfapadosabb 1.4-es, vagy a háromhengeres, 1.2-es benzinmotorral szerelt példányt, esetleg nagyon ritkán 1,9-es szívódízelt.