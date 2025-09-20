2 órája
Ezek a legjobb használt autók egy Iphone áráért
Az inflációnak köszönhetően ma már minimum fél millió forintra van szükségünk ahhoz, hogy viszonylag normális állapotban lévő gépjárművet vehessünk. Az alábbi cikkünkben azt járjuk körbe, milyen használt autókat lehet kapni egy Iphone 16 vagy Samsung Galaxy S25 Ultra áráért.
Fotó: Shutterstock
Manapság már 1 millió forint környékén is nehéz viszonylag jó állapotú használt autót találni, 500 ezer forintért pedig óriási kihívás találni olyan állapotút, amelyre ne kelljen rákölteni még egyszer ennyi pénzt. A legfontosabb amit szemügyre kell venni a kiszemelt olcsó autónál, főként a rozsdásodás. Leginkább a sárvédő íveknél, a küszöbvégeknél, valamint a rugótornyoknál, taposólemezeknél kell számítani korrózióra. Ezeknek a kilakatolása akár elérheti az autó értékét is, ezért ha akárcsak minimális átrozsdásodás is van, nem érdemes megvásárolni a gépjárművet.
Az ilyen autók szervízelésével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy mivel ezek a típusok jellemzően 15-25 évesek, így sok esetben új alkatrészt nem lehet már kapni hozzájuk. Így bontóból kell beszerezni azt amely sokszor jelent kihívást. Ilyenkor jönnek képbe a különböző márkák, illetve modellek Facebook-csoportjai, ahol az esetek többségében a tagok nagyon segítőkészek szoktak lenni, és akad olyan is, hogy valaki magán jelleggel a saját donorautójából ad el alkatrészt a klub tagjainak.
Olcsó Suzuki Swift már „nem létezik" a használt autó piacon
A piac egyik legtöbbet keresett autója az esztergomi gyártású „ősmagyar" harmadik generációs, 1992 és 2003 között gyártott Suzuki Swifteket ugyan valóban lehet már 2-300 ezer forintért találni, azonban a probléma, és korróziómentes példányok ára elképesztően kilőtt, és már bőven félmillió forint felett vannak ezeknek a példányoknak az ára. Emellett az is jelentősen megdrágítja a jó állapotú Swifteket,hogy 2022-ben már OT-rendszámot is kaphatnak, ami után csak 5 évente kell műszakiztatni az autót. Ugyanez a helyzet a szentgotthárdi gyártású Opel F Astrával, amelynek még jobban kilőtt az ára, különösen a GSi típusnak, amelyből egy teljesen gyári állapotúért több millió forintot is elkérhetnek.
Milyen autók közül érdemes válogatni fél millió forint alatt?
Furcsa módon, a már említett Astrának az eggyel fiatalabb G generációja (1998-2009) példányainak beesett annyira az ára, hogy ha bőségesen nem is, de azért lehet válogatni belőle ennyi pénzért. Ez leginkább annak köszönhető, hogy nagyon sok belőle a lelakott, leélt példány, emiatt ez a tény a jobb állapotúak árát is letörte ez a tény. Aztán ott van az olaszok között a Fiat Stilo, amely ennyi pénzért talán az egyik legfelszereltebb autó, és ha szerencsénk van, egy háromajtós sport kivitelt is találhatunk. A Skoda Fabia első generációjából is lehet találni néhány darabot, jellemzően a legfapadosabb 1.4-es, vagy a háromhengeres, 1.2-es benzinmotorral szerelt példányt, esetleg nagyon ritkán 1,9-es szívódízelt.
Aztán ott vannak a Daewook, amely az egyik legalulértékeltebb márkák közé tartozik, pedig a dél-koreai márka annak idején a General Motorshoz tartozott, csak marketing okokból a logót Európában Chevroletre cserélték, és igen-igen megbízható konstrukció szinte minden típusuk, ha a rozsdásodásra figyeltek a korábbi tulajdonosok. Lenézettségéről sokat elmond, hogy jelenleg a legdrágább autó az egész márkából csupán 1.1 millió forint, ami egy 2004-es automata váltós Kalos. Ha ragaszkodunk a japán autómárkákhoz, akkor a Nissan Almera jelenthet alternatívát. A 2000-ben bemutatott N16 kódjelű autóból normális állapotút már 300 ezer forintért lehet kapni, jellemzően a Reanaultból származó, 98 lóerős 1.5-ös benzinmotoros példányok teszik ki.
Összességében lehet találni normál állapotú autót egy csúcskategóriás telefon áráért használt autót, azonban igen alaposan mérlegelni és kutatni kell, hogy olyat találjunk, amire nem kell túl sokat költeni a javításánál.