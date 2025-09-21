szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

20°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

3 órája

Harminc éve szentelték újra, ünnepeltek a szerb ortodox templomban

Címkék#Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat#koncert#történelem

Harminc éve újraszentelt szerb ortodox templomát ünnepelte vasárnap Székesfehérváron a helyi szerb közösség. Az évfordulót koncerttel tették emlékezetessé: a Vox Mirabilis Kamarakórus és a budakalászi Ruzmarin Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület kórusa adott felemelő műsort a templomban. 

Feol.hu

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 21-én, vasárnap ünnepi koncerttel emlékezett meg a szerb ortodox templom megnyitásának és újraszentelésének harmincadik évfordulójáról. A zenei esten két kórus lépett fel: a budakalászi Ruzmarin Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület kórusa és a Vox Mirabilis Kamarakórus, amely immár tizenharmadik alkalommal énekelt a templomban.

szerb
Harminc éve újraszentelt szerb ortodox templomát ünnepelte vasárnap Székesfehérváron a helyi szerb közösség. 

Sándorovits László, a szerb ortodox egyházközség világi elnöke az esemény kapcsán a feol.hu-nak elmondta: az egész év a templom újraszentelésének jubileuma köré szerveződött, és már júliusban, Keresztelő Szent János ünnepén megkezdődött a programsorozat.

- A templom védőszentjének ünnepével indult a programsorozat, majd kapcsolódtunk a Királyi Napokhoz, hiszen a magyar történelemben volt szerb királynő is, Jelena, aki közel tíz évig irányította az országot II. Béla király mellett – mutatott rá. Az elnök beszámolt arról is, hogy a két napos Szerb Kulturális Napok első napján a templom történetéről tartottak előadást, amelyben felidézték azt az időszakot is, amikor a templomot le akarták bontani. - Hálásak vagyunk mindazoknak, akik megakadályozták a lebontást, ma ennek köszönhetően ünnepelhetünk itt, a templomban – emelte ki.

Sándorovits László kitért a jövőbeli tervekre is. Elárulta: a következő esztendő is jeles év lesz a közösség számára, hiszen 125 éve született Katerina Ivanovics, az első szerb festőnő, aki Székesfehérváron nőtt fel. - Az a ház, ahol élt és dolgozott, a mai napig áll, és ott szeretnénk emléktáblát elhelyezni – mondta. De a jövő év tervei között szerepel, hogy a Rác utca 17. szám alatt található közösségi házat Katerina Ivanovics után nevezik el, és oda költöztetik a festőnő képeit, amelyek eddig a templomban voltak kiállítva. - Azt szeretnénk, ha látogathatóvá válna ez a gyűjtemény, hogy minél többen megismerhessék Katerina életművét – tette hozzá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu