Harminc éve szentelték újra, ünnepeltek a szerb ortodox templomban

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 21-én, vasárnap ünnepi koncerttel emlékezett meg a szerb ortodox templom megnyitásának és újraszentelésének harmincadik évfordulójáról. A zenei esten két kórus lépett fel: a budakalászi Ruzmarin Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület kórusa és a Vox Mirabilis Kamarakórus, amely immár tizenharmadik alkalommal énekelt a templomban.

Sándorovits László, a szerb ortodox egyházközség világi elnöke az esemény kapcsán a feol.hu-nak elmondta: az egész év a templom újraszentelésének jubileuma köré szerveződött, és már júliusban, Keresztelő Szent János ünnepén megkezdődött a programsorozat.

- A templom védőszentjének ünnepével indult a programsorozat, majd kapcsolódtunk a Királyi Napokhoz, hiszen a magyar történelemben volt szerb királynő is, Jelena, aki közel tíz évig irányította az országot II. Béla király mellett – mutatott rá. Az elnök beszámolt arról is, hogy a két napos Szerb Kulturális Napok első napján a templom történetéről tartottak előadást, amelyben felidézték azt az időszakot is, amikor a templomot le akarták bontani. - Hálásak vagyunk mindazoknak, akik megakadályozták a lebontást, ma ennek köszönhetően ünnepelhetünk itt, a templomban – emelte ki.

Sándorovits László kitért a jövőbeli tervekre is. Elárulta: a következő esztendő is jeles év lesz a közösség számára, hiszen 125 éve született Katerina Ivanovics, az első szerb festőnő, aki Székesfehérváron nőtt fel. - Az a ház, ahol élt és dolgozott, a mai napig áll, és ott szeretnénk emléktáblát elhelyezni – mondta. De a jövő év tervei között szerepel, hogy a Rác utca 17. szám alatt található közösségi házat Katerina Ivanovics után nevezik el, és oda költöztetik a festőnő képeit, amelyek eddig a templomban voltak kiállítva. - Azt szeretnénk, ha látogathatóvá válna ez a gyűjtemény, hogy minél többen megismerhessék Katerina életművét – tette hozzá.