Harminc éve a vonalak nyomában: Fejér megye telefonpiaca 1995-ben

Harminc évvel ezelőtt a Fejér Megyei Hírlap számolt be arról, hogy Székesfehérváron és környékén minden telefonigényt teljesíteni tudtak, sőt, a víkendházak is elérhetővé váltak a telefon számára. Akkor ugyanis még nem volt mindennapos a telefon a háztartásokban.

Harminc évvel ezelőtt, 1995. szeptember 8-án, a Fejér Megyei Hírlap beszámolt a megye telekommunikációs piacának kiemelkedő fejlődéséről. Akkoriban Székesfehérváron, Móron és környékén minden telefonkérvényt teljesíteni tudtak, és a víkendházak is elérhetővé váltak a telefon számára, amennyiben volt áram. Újdonság volt a stabil rádiótelefon-rendszer, amely vezeték nélkül, mégis vezetékesként működött, és a későbbiekben a riasztóhálózatokhoz is alkalmazható lett volna. „Idén majdnem ezer ilyen telefonállomás bekapcsolására lesz lehetőség, de a jövő évtől szinte korlátlan a bekötési lehetőségek száma” – áll a korabeli tudósításban.

A cikk külön kiemelte az ISDN bevezetését, amely a digitális hálózat révén gyorsabb fax- és adatátvitelt tett lehetővé, valamint lehetőséget adott videokonferenciák és képtelefon használatára: „Képes lézernyomtató minőségben fax továbbítására, mégpedig a jelenlegi sebesség tízszeresével. Ez azt jelenti, hogy a mostani 1 óra 40 perces idővel szemben tízszer hamarabb képes 200 oldalnyi szöveg továbbítására. A számítógépes állomány továbbítása is tízszer gyorsabban történik, ugyanakkor lehetőséget nyújt a munkahelyi számítógépes hálózatba akár otthonról is belépni. A szolgáltatások körébe tartozik még a képtelefon, illetve a videokonferencia. Ennek lényege, hogy több, egymástól nagy távolságban levő helyszínt tud „egybekapcsolni”, a konferencia résztvevői látják egymást és beszélhetnek is egymással.” A technológia már akkor a következő évezred előfutárának számított, és az akkori fejlesztések alapot teremtettek a mai modern telekommunikációhoz.

 

