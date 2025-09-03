Hangya hadak szerelme a levegőben (videóval)

Egy olvasónk hívott minket, hogy keressünk magyarázatot arra, hogy hogyan telhet meg a Vértes alatti szőlőtábla és a présház környéke muslicákkal úgy, hogy a szőlő feldolgozása még meg sem kezdődött. Kiderült, hogy az a muslicának hitt rovar nem más, mint hangya.

A szárnyas hangya hadak nászrepülése messziről füstfelhőnek látszik a kora őszi napsütésben, de közelről látszanak a hártyás szárnyak ezrei

Fotó: PJD

Az első meglepetést követően, a raj alatt állva észrevettük, hogy sok egyed kihullik a felhőből. Őket megkeresve találtunk megoldást az égi jelenségre.

Az baj, ha a hangya a házban lakik

A repülő vagy szárnyas hangya nem külön faj, hanem a hangyakolónia ivarérett, hím és nőstény tagja, akik a rajzás idején, meleg, párás napokon repülnek ki a fészekből, hogy párosodjanak és új kolóniákat alapítsanak. Ha szárnyas hangyákat találunk a lakásunkban, az arra utalhat, hogy a hangyafészek a ház szerkezetében, például falrepedésben vagy padlástéren található. A védekezés történhet természetes módszerekkel, mint az ecet, citromlé, fahéj, vagy lehet próbálkozni porcukor és sütőpor, esetleg szódabikarbóna keverékével, illetve bóraxos csalikkal és professzionális hangyairtó szerekkel.

A nagyobb hangya a magabiztos királynő, míg a kisebb egyed az a hím, aki az életét adja a szerelemért és az utódokért

Fotó: PJD

Halált hozó szerelem a levegőben

A földre, illetve a kerti bútorra hulló egyedek fényképe alapján úgy tűnik, hogy egy szérű hangya raj ijesztette meg a szőlőszüretben megfáradt olvasónkat. Szárnyas királynő a nagyobb egyed, valószínűleg egy fiatal királynő, amely a nászrepülés után elveszíti a szárnyait, és új kolóniát alapít. A kisebb a szárnyas egy hím hangya, amelynek egyetlen feladata a királynő megtermékenyítése a nászrepülés során. A hímek a nászrepülés után elpusztulnak, a termékeny nőstények pedig új fészekalapot raknak. Hímekre nincs szükség, viszont ha a párzás megtörtént, akkor az új, születő kolónia akár 5 ezer dolgozót is számlálhat majd.