Hamarosan bemutatkozik a MÁV Előre Foxconn a férfi röplabda BL-selejtezőben
Története első Bajnokok Ligája szereplésére készül a bajnoki címvédő és a Magyar Kupát is elnyerő MÁV Előre Foxconn férfi röplabda csapata. Az októberi mérkőzés előtt a klub a találkozónak otthont adó MET Arénában tájékoztatta a sajtó képviselőit az összecsapással kapcsolatos tudnivalókról.
Omar Pelillo vezetőedző és Redjo Koci csapatkapitány egyaránt bizakodva tekint a párharc elé
Forrás: Szabó Zsolt / FMH
A BL-kvalifikáció első körében a magyar bajnok és kupagyőztes a spanyol Guaguas Las Palmas ellen lép majd pályára, amely a 2023–2024-es idényben a negyeddöntőig menetelt az elitsorozatban. A székesfehérvári csapat szurkolóinak jó hír, hogy az elmúlt idények tatabányai „albérlete” után a MÁV Előre ezúttal valóban hazai pályán, a MET Arénában fogadhatja riválisait. A selejtezős párharc első mérkőzése 2025 október 21-én,18 órakor kezdődik.
Sokak számára akár meseszerűnek is tűnhet mindez, hiszen néhány évvel ezelőtt a Loki röplabdásai még a fennmaradásért küzdöttek, ám az utóbbi három-négy idényt tényleg piros betűkkel írták be a férfiak a klub históriás könyvébe. Lépésről lépésre haladtak előre, 2025-ben pedig a régi rivális Kaposvárt letaszítva a trónról bezsebelték az első – bízzunk abban, hogy nem az utolsó – bajnoki aranyérmet, amely alkalmat adott arra, hogy a legrangosabb nemzetközi megmérettetésen elindulhassanak.
- A MET Aréna a jégkorongozók otthona, de első pillanattól kezdve úgy álmodtuk meg, hogy multifunkcionális legyen. Meg szeretném köszönni a jégkorong csapatnak, hogy segítséget nyújt és együttműködik a MÁV Előrével, és lehetőséget ad, hogy más sportágak nagyon fontos mérkőzései lejátszásra kerülhessenek itt. Ez az aréna a fehérvári sport egészének, sőt a magyar sport egészének is készült. Nem tudok olyan városról Magyarországon, amelynek mintegy tíz sportágban első osztály csapata lenne, és ezek a nemzetközi porondon képesek megméretni magukat. Közéjük tartozik a MÁV Előre, ez óriási teljesítmény, ezen belül nem könnyű kiemelkedni, de nekik tavaly sikerült! A bajnoki cím BL- indulással járt, és már akkor beszéltünk arról, hogy jó lenne, hogyha nem más városba kellene lejátszani a hazai mérkőzést, mérkőzéseket, hanem Székesfehérváron. – hangsúlyozta Cser-Palkovics András polgármester.
- Minden klub életének a legfontosabb eseménye, hogyha elnyeri a magyar bajnoki címet és kupagyőzelmet szerez. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó munkát végzett a csapat, a stáb, és az iroda! Az egész klub erre tette fel az elmúlt években a munkáját, mindent bele adva, hogy ezt elérjük. Óriási élmény volt! A BL nagyon nagy feladatot ró a klubra, pénzügyileg sokkal nagyobb kihívás, de fel vagyunk készülve erre, és reméljük, hogy eljutunk a csoportkörig. Amennyiben ez nem sikerülne, akkor a CEV Kupában és megmutathatja magát a csapat. – mondta Tálosné Rozsinszky Rita szakosztályvezető.
- Megérkezett az új jégtakaró, ami segíti azt, hogy optimális körülmények között tudjunk játszani. Kérdőjeles volt a csarnok magassága, amely a röplabda esetében 9 méterben van meghatározva, de szerencsére a MET Aréna magassága 9,46 méter, úgyhogy beférünk bőven. Mivel jégpályáról beszélünk, nem lehet belefúrni, ezért speciális technológiát fogunk alkalmazni, és egy olyan talajt bocsájt rendelkezésünkre a Tüskecsarnok, amelyet már ők lepróbáltak, lesz majd egy 500 kilós vaslap, és ez fogni fogja az oszlopokat. Ezt követően érkezik a Röplabda Szövetség jóvoltából a Gerflor burkolat, mely a Bajnokok Ligája mérkőzések megrendezésének alapkövetelménye. – tudtuk meg Csizmadi András irodavezetőtől.
Ezt követően pedig a találkozó főszereplői kerültek előtérbe, Omar Pelillo vezetőedző optimistán tekint a párharc elé.
- Nemcsak a magyar röplabda, hanem a klub életében is jelentős, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhetünk, egy nagyon erős csapat ellen, de bízom abban, hogy nem lesz jelentős különbség. Minden nap azért harcolunk, hogy minél jobbak és felkészültebbek legyünk. Minden kétséget kizáróan egy élcsapattal találkozunk, amely hazája bajnokságában az elmúlt években mindig ott volt az első ötben, és kiváló játékerőt képvisel.
- Még nem játszottam a BL-ben, pályafutásom kezdetén Albániában szerepeltem a másik kupában. A legszebb arcunkat akarjuk mutatni, be szeretnénk bizonyítani, hogy nem véletlenül játszanak nálunk a legjobb magyar játékosok, és különleges kihívásnak tekintjük ezt az összecsapást. – tette hozzá Redjo Koci a csapat kapitánya.
Hozzá hasonlóan Eke Péter számára is az újdonság erejével hat majd a BL légköre, és az ellenfél.
- Minden bizonnyal különleges élmény lesz, én is most játszom először majd a legmagasabb szinten, a BL-ben. Úgy gondolom, hogy a csapatunk fel van készülve a nagyobb játék erőt képviselő együttesek ellen is, és meg fogjuk mutatni, hogy Magyarország igenis szintet lépett röplabdában, és számíthatnak arra, hogy komoly erőt fogunk képviselni.
Október 18-án megkezdődik a pálya építése, miután megérkezik a Tüskecsarnokból az altalaj, valamint előtte egy nappal ideszállítják a háromszínű Gerflort, amit ki kell teríteni, hogy kirúgja magát. Reményeink szerint szombatra elkészülünk, és a csapat vasárnaptól birtokba veheti, próbálhatják minél jobban belakni a csarnokot, ismerkedhetnek a körülményekkel.