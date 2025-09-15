Hamarosan bemutatkozik a MÁV Előre Foxconn a férfi röplabda BL-selejtezőben

A BL-kvalifikáció első körében a magyar bajnok és kupagyőztes a spanyol Guaguas Las Palmas ellen lép majd pályára, amely a 2023–2024-es idényben a negyeddöntőig menetelt az elitsorozatban. A székesfehérvári csapat szurkolóinak jó hír, hogy az elmúlt idények tatabányai „albérlete” után a MÁV Előre ezúttal valóban hazai pályán, a MET Arénában fogadhatja riválisait. A selejtezős párharc első mérkőzése 2025 október 21-én,18 órakor kezdődik.

Sokak számára akár meseszerűnek is tűnhet mindez, hiszen néhány évvel ezelőtt a Loki röplabdásai még a fennmaradásért küzdöttek, ám az utóbbi három-négy idényt tényleg piros betűkkel írták be a férfiak a klub históriás könyvébe. Lépésről lépésre haladtak előre, 2025-ben pedig a régi rivális Kaposvárt letaszítva a trónról bezsebelték az első – bízzunk abban, hogy nem az utolsó – bajnoki aranyérmet, amely alkalmat adott arra, hogy a legrangosabb nemzetközi megmérettetésen elindulhassanak.

- A MET Aréna a jégkorongozók otthona, de első pillanattól kezdve úgy álmodtuk meg, hogy multifunkcionális legyen. Meg szeretném köszönni a jégkorong csapatnak, hogy segítséget nyújt és együttműködik a MÁV Előrével, és lehetőséget ad, hogy más sportágak nagyon fontos mérkőzései lejátszásra kerülhessenek itt. Ez az aréna a fehérvári sport egészének, sőt a magyar sport egészének is készült. Nem tudok olyan városról Magyarországon, amelynek mintegy tíz sportágban első osztály csapata lenne, és ezek a nemzetközi porondon képesek megméretni magukat. Közéjük tartozik a MÁV Előre, ez óriási teljesítmény, ezen belül nem könnyű kiemelkedni, de nekik tavaly sikerült! A bajnoki cím BL- indulással járt, és már akkor beszéltünk arról, hogy jó lenne, hogyha nem más városba kellene lejátszani a hazai mérkőzést, mérkőzéseket, hanem Székesfehérváron. – hangsúlyozta Cser-Palkovics András polgármester.

- Minden klub életének a legfontosabb eseménye, hogyha elnyeri a magyar bajnoki címet és kupagyőzelmet szerez. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó munkát végzett a csapat, a stáb, és az iroda! Az egész klub erre tette fel az elmúlt években a munkáját, mindent bele adva, hogy ezt elérjük. Óriási élmény volt! A BL nagyon nagy feladatot ró a klubra, pénzügyileg sokkal nagyobb kihívás, de fel vagyunk készülve erre, és reméljük, hogy eljutunk a csoportkörig. Amennyiben ez nem sikerülne, akkor a CEV Kupában és megmutathatja magát a csapat. – mondta Tálosné Rozsinszky Rita szakosztályvezető.