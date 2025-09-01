szeptember 1., hétfő

Folytatódik a Történelem Klub előadássorozata

3 órája

Dalokban, nótákban rejtőzködő hősiesség és hazaszeretet

„Megénekelt történelem” címmel folytatódik ma délután a Történelem Klub sorozata a gárdonyi Nemzedékek Házában, ám ebben a hónapban még egy előadásuk lesz. A cél a hagyományőrzés.

Tihanyi Tamás

Évek óta kitartó népszerűség mellett rendezik meg a tóparti településen a hagyományos Történelem Klub elnevezésű alkalmakat, amelyeknek során két szakember – Kovács-Kiss Ágota Johanna, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely történésze és Oláh László nyugállományú honvéd alezredes, a létesítmény szakmai igazgatója – osztja meg hónapról hónapra gondolatait a hadtörténelem időpont szerint aktuális, ám valójában múltbéli történéseiről. Szeptember 1-jén, hétfőn 18 órakor ismét mindenkit várnak egy különleges, könnyed délutáni programra, amit a Nemzedékek Házában, Gárdonyban, a Gárdonyi Géza út 1-es szám alatti intézményben rendeznek majd meg.

hagyomány
Hagyományőrzők a pákozdi nemzeti emlékhelyen. A katonadalok évszázadokat kötnek össze az emlékezetben
Forrás: feol.hu

– Az elmúlt egy év során gondolatban „körbeértünk” a tizenkét hónap hadtörténelmi eseményeinek felidézésével, így aztán legközelebb új témával szeretnénk meglepni kitartó közönségünket – mondta az egyik tapasztalt előadó, Oláh László. –  A  katonadalok kínálnak erre jó lehetőséget, hiszen a szövegekben szereplő személyek, események, helyszínek, fegyverek számtalan érdekességet tartalmaznak, miközben nagyon jó kortükröt tartanak elénk. A katonanótákhoz sok izgalmas és érdekes információ kapcsolódik. Ezekről több estén át beszélhetnénk úgy, hogy közben még nem is szólunk azokról az ismeretlen kifejezésekről, amelyeket esetenként jelentésük pontos ismerete nélkül, önfeledten éneklünk. Jó társaság, fülbemászó dallamok és sok érdekesség várja azokat, akik ismét velünk tartanak! De már körvonalazódik következő előadásunk témája is. Az október első két hete olyan zsúfolt lesz, hogy az arra a hónapra eső találkozásunkat kicsit előrébb hozzuk, és szeptember 29-én várjuk vendégeinek egy nagyon időszerű és aktuális témával. A cím sokat elárul: Pákozdtól Aradig.

A hónap végén Pákozdtól Aradig címmel beszélnek majd a negyvennyolcas szabadságharcról az emlékpark munkatársai
Forrás: feol.hu

 

 

