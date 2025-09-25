szeptember 25., csütörtök

Honvédfesztivál

10 perce

Ügyességi játékokkal kezdődött a Honvédfesztivál felvezető programja

Bár az eső miatt elmaradt a számháború, a pákozdi Katonai Emlékparkban így is vidám hangulatban zajlott a 16. HTBK Országos Hadijáték felvezető programja. Közel száz diák vett részt az izgalmas ügyességi feladatokban, a pákozd-sukorói csata 177. évfordulójára emlékezve.

Feol.hu
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Eső ide vagy oda, a 16. HTBK Országos Hadijáték idén sem maradhatott el. Szeptember 25-én, csütörtökön délelőtt a pákozdi Katonai Emlékparkban mintegy száz diák érezte jól magát ezúttal is, még úgy is, hogy az esős időjárás miatt a tervezett számháborút nem tudták megtartani.

Oláh László szakmai igazgató a feol.hu-nak elmondta, gondoskodtak arról, hogy a gyerekeknek így is maradandó élményben legyen részük: ügyességi játékok, csapatversenyek és mozgásos feladatok várták őket. A diákok lelkesen vettek részt a programokban, amelyek amellett, hogy szórakoztatóak voltak, betekintést engedtek a honvédek világába is. A Katonai Emlékpark tehát már javában készül a szeptember 27-e és 29-e között zajló XVI. Honvédfesztiválra: szombaton egész napos családi programokkal – és remélhetőleg esőmentesen – várják a látogatókat. 

Ügyességi játékokkal kezdődött a Honvédfesztivál felvezető programja

Fotók: Fehér Gábor - FMH

 

 

