Minden autós ettől retteg, pedig ez a legnagyobb tévhit a gyorshajtási bírságról

Sok autós rémálma, hogy a postaládájában találjon egy közlekedési bírságról szóló csekket . Magyarországon a gyorshajtási bírság összege sebességhatártól függően 50-468(!) ezer forinti is lehet. A két éve behozott szabály szerint elég a tábla szerinti már egy kilométer per órával gyorsabban hajtani, és megbírságolható az autó sofőrje vagy üzembentartója. Részben ennek is tudható be, hogy a kihelyezett traffipaxoknál vagy VÉDA kapuknál, amiről szintén sok félreértés kering, jellemzően a megengedett sebességhatár alatt 10-15 kilométer per órával lassabban közlekednek az autósok a biztos büntetés elkerülése érdekében. Azonban ez a gyakorlatban máshogy történik.

50-től 465 ezer forintig terjed a gyorshajtási bírság összege.

Fotó: Török János

A 2023-ban bevezetett zéró tolerancia szabálya ugyanis csak jogi lehetőséget ad ara, hogy egy autóst meg lehessen bírságolni kis mértékű sebességtúllépésnél is.

Ha a járművezetőt sebességtúllépés miatt megállítják, az intézkedő rendőr dönti el, hogy helyszíni bírságot alkalmaz vagy szabálysértési feljelentést tesz. Ha úgy ítéli meg, hogy a figyelmeztetés is kiváltja a járművezetőnél a kellő hatást, akkor ezt is alkalmazhatja

– áll a rendőrség közleményében

Ennek értelmében tehát az igazoltató rendőrnek az új törvénnyel csak a lehetősége nyílt meg a bírságolásra, így szerencsés esetben akár egy figyelmeztetéssel is meg lehet úszni a büntetést. A régi törvényben még érvényben volt az úgynevezett tűréshatár, aminél a járművezetők egy eljárás során hivatkozhattak a műszer hibájára, azonban oly mértékben fejlődtek ezek az eszközök, hogy olyan minimális hibát mérnek, amelynél ezt a gyakorlat értelmét veszti.

Úgy emlékszel, gyorsan hajtottál és a gyorshajtási bírságtól tartasz? Van lehetőség az aggodalmakat eloszlatni.

Amennyiben úgy érezzük hogy egy sebességet is mérő berendezésnél gyorsabban hajtottunk a kelleténél és emlékszünk nagyjából mennyivel haladtunk, az alábbi weboldalon IDE KATTINTVA megtudhatjuk hogy valóban érkezhet-e büntetés.