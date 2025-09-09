Gyorshajtóktól tartanak a helyiek, sorra hullanak a vadak a település határában

Elhullott őzbak teteme az út melletti árokban – nem ritka látvány ez Sárkeszi határában, állítják a helyiek. Mint mondják, nagyon sok a gyorshajtó arrafelé, az autósok nem tartják be a 50 km/órás sebességhatárt, így aztán nem csoda, ha esélyük sincs megállni, amikor eléjük szalad egy állat. Amit kivédeni egyébként sem könnyű, hát még ha az ember a megengedettnél jobban tapos a gázpedálra, bele sem gondolva abba, hogy ma "csak" egy őz, róka, holnap viszont lehet, hogy egy emberi élet szárad majd a lelkén. A gyorshajtás országos szintű probléma, amely, mint a most következők is tanúsítják, túl mutat egy pusztán közlekedésbiztonsági problémán.

Áldozatokat szed a gyorshajtás a természetvédelmi területen fekvő településen

Fotó: Beke Barnabás

Gyorshajtás, vadgázolás: mi jöhet még?

A település lakói tehát joggal tartanak attól, hogy a gyorshajtók emberi életeket is veszélyeztetnek. Megkeresésünkre Kőhelyi László, Sárkeszi polgármestere elmondta, hogy a szóban forgó útszakasz a Dózsa György utca környéke, amely kettészeli a vadak mozgását. Tudniillik, a terület, azaz a Sárrét Natura 2000-es terület, amely nagy számú vad élőhelye is, így nem ritka az őz, szarvas, dámszarvas. A vadak vonulása mellett a helyzetet tovább nehezíti, hogy most van a szarvasbőgés időszaka is, amikor a szarvasok elindulnak, s nem rettenek meg szinte semmitől, a lakott terület sem jelenthet akadályt a pártalálásban. A problémát tehát alapvetően nem a vadak jelentik, hisz nekik ez az életterük.

– A szóban forgó útszakasznál kint van a vadjelző tábla és az 50 km/órás sebességkorlátra figyelmeztető tábla is. Az önkormányzathoz már több javaslat is érkezett a helyiektől, arra vonatkozólag, hogy miként lehetne orvosolni a helyzetet. Így felmerült a zebra, gyalogosátkelő, forgalomkorlátozó bukkanó építésének gondolata is, ezek azonban hamvában holt elképzelések, ugyanis egy fő közlekedési útvonalról van szó. Olyan útról, amelyen mentők, tűzoltók közlekednek nagy sebességgel, így nem lehet csak úgy kitenni semmiféle bukkanót, forgalomlassító építményt, hiszen rendkívül balesetveszélyes volna. Közlekedésbiztonsági szempontból emiatt – nem belterületről van szó – a fekvőrendőr sem megengedett itt – mondta el a településvezető, hozzáfűzve, hogy az önkormányzathoz tartozó utaknál havi rendszerességgel végez ellenőrzést a rendőrség, s hogy a megoldás az lehet, ha egész egyszerűen a sofőrök betartják az előírt sebességhatárt.