Végre minden kiderült a gyógyszerhiányról, megszólalt a tapasztalt gyógyszerész

Az őszi náthaszezon közeledtével sokan előre betáraznának a legszükségesebb gyógyszerekből és vitaminokból. Ennek apropóján utánajártunk, mi a helyzet most a gyógyszertárakban, mennyire folyamatos az ellátás, és miből van gyógyszerhiány.

A gyógyszerhiány most inkább akadozó ellátást jelent, mondja Schneider Attila: diabéteszgyógyszer, vérnyomáscsökkentő és asztmaszer is van, de néha csak jövő hétre érkezik meg a rendelés.

Fotó: archív (Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap)

Gyógyszerhiány: így néz ki most a gyógyszerhelyzet a patikákban

Jelenleg nem valódi gyógyszerhiány, inkább akadozó ellátás tapasztalható a patikákban, de csak néhány termék tekintetében – mondta a feol.hu-nak Schneider Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Fejér vármegyei szervezetének elnöke.

− Kevés olyan szer van, amelyből teljesen kifogynánk, inkább azt tapasztaljuk, hogy a rendeléskor elosztott mennyiségeket kapunk. Olyan is előfordul, hogy amit hétfőn kér a beteg, azt csak jövő hétre tudjuk biztosítani – ez régebben nem volt így – fogalmazott a gyógyszerész.

Tapasztalata szerint jelenleg a diabéteszgyógyszerek közül a népszerűbbek elérhetők, a vérnyomáscsökkentők közül van, amit jelenleg nem tudnak újrarendelni, de készleten még van. Asztmagyógyszerből is akad, ami éppen hiányzik, egyes pszichiátriai szerek ellátása pedig nem folyamatos – szerencsére ezeknek van helyettesítőjük.

Az őszi náthaszezon sem okoz fennakadást: a forró italporok és torokfertőtlenítők polcai tele vannak, maximum csak a legkisebb kiszerelés hiányzik. - Láz- és fájdalomcsillapítóból, orrspray-ből mindig van elegendő, a gyártók felkészülnek a szezonra - tette hozzá Schneider Attila.