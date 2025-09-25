szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Van, amit már csak jövő hétre lehet rendelni

1 órája

Végre minden kiderült a gyógyszerhiányról, megszólalt a tapasztalt gyógyszerész

Címkék#Schneider Attila#náthaszezon#Magyar Gyógyszerészi Kamara

Nem kell üres polcokra számítani, de van, amit már csak jövő hétre lehet rendelni. Egy tapasztalt gyógyszerész elárulta, miből van gyógyszerhiány és miből van bőséges kínálat – a válasz meglepő!

Feol.hu

Az őszi náthaszezon közeledtével sokan előre betáraznának a legszükségesebb gyógyszerekből és vitaminokból. Ennek apropóján utánajártunk, mi a helyzet most a gyógyszertárakban, mennyire folyamatos az ellátás, és miből van gyógyszerhiány.

gyógyszerhiány
A gyógyszerhiány most inkább akadozó ellátást jelent, mondja Schneider Attila: diabéteszgyógyszer, vérnyomáscsökkentő és asztmaszer is van, de néha csak jövő hétre érkezik meg a rendelés.
Fotó: archív (Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap)

Gyógyszerhiány: így néz ki most a gyógyszerhelyzet a patikákban

Jelenleg nem valódi gyógyszerhiány, inkább akadozó ellátás tapasztalható a patikákban, de csak néhány termék tekintetében – mondta a feol.hu-nak Schneider Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Fejér vármegyei szervezetének elnöke.

− Kevés olyan szer van, amelyből teljesen kifogynánk, inkább azt tapasztaljuk, hogy a rendeléskor elosztott mennyiségeket kapunk. Olyan is előfordul, hogy amit hétfőn kér a beteg, azt csak jövő hétre tudjuk biztosítani – ez régebben nem volt így – fogalmazott a gyógyszerész.

Tapasztalata szerint jelenleg a diabéteszgyógyszerek közül a népszerűbbek elérhetők, a vérnyomáscsökkentők közül van, amit jelenleg nem tudnak újrarendelni, de készleten még van. Asztmagyógyszerből is akad, ami éppen hiányzik, egyes pszichiátriai szerek ellátása pedig nem folyamatos – szerencsére ezeknek van helyettesítőjük.

Az őszi náthaszezon sem okoz fennakadást: a forró italporok és torokfertőtlenítők polcai tele vannak, maximum csak a legkisebb kiszerelés hiányzik. - Láz- és fájdalomcsillapítóból, orrspray-ből mindig van elegendő, a gyártók felkészülnek a szezonra - tette hozzá Schneider Attila.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu