Gyerekzsivaj és guruló járművek: látványos felvonulással ért véget a Mobilitási Hét (videóval, képgalériával)

Péntek reggel a Németh László Általános Iskola előtt gyülekeztek az futóbiciklis, rolleres és kismotoros óvidások, hogy az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva egy felvonulás keretében hívják fel a figyelmet arra, hogy a környezettudatos közlekedés a jövőnk kulcsa. A Legmobilisabb osztály közlekedésbiztonsági verseny pedig a felsőtagozatos diákokat szólította meg. A versenyt az az osztály nyeri meg, amelyik a legtöbb alternatív közlekedési eszközzel jelenik meg a Salétrom utcában, és a legtöbb pontot szerzi meg a közösségi közlekedés szabályai vetélkedőn.