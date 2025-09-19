1 órája
Gyerekzsivaj és guruló járművek: látványos felvonulással ért véget a Mobilitási Hét (videóval, képgalériával)
Gurulj velünk! címmel tartottak felvonulást óvodásokkal az Európai Mobilitási Hét keretében péntek délelőtt Székesfehérváron. Az óvodás csoportok kismotorjaikkal, futóbiciklijeikkel, biciklijeikkel, rollereikkel vonulva hívták fel a figyelmet a környezettudatos közlekedés fontosságára. Az Európai Mobilitási Hét részét képezte a Legmobilisabb osztály című közlekedésbiztonsági verseny is a felső tagozatos diákok részvételével.
Fotó: NAGY NORBERT
Péntek reggel a Németh László Általános Iskola előtt gyülekeztek az futóbiciklis, rolleres és kismotoros óvidások, hogy az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva egy felvonulás keretében hívják fel a figyelmet arra, hogy a környezettudatos közlekedés a jövőnk kulcsa. A Legmobilisabb osztály közlekedésbiztonsági verseny pedig a felsőtagozatos diákokat szólította meg. A versenyt az az osztály nyeri meg, amelyik a legtöbb alternatív közlekedési eszközzel jelenik meg a Salétrom utcában, és a legtöbb pontot szerzi meg a közösségi közlekedés szabályai vetélkedőn.
Óvodások felvonulása a Mobilitási Hét keretein belülFotók: Nagy Norbert / FMH
Frissen Fejérből
- Alsóvárosban folytatódnak az ingyenes szűrőnapok
- Óz, a csodák csodája: nagy dobásra készül a Vörösmarty Színház (képgalériával)
- Négy nap, négy helyszín – indul a Civil Véradási kampány Fejérben is
- Migránsok a határon: Röszke harca és a bicskei állomás
- Megújult az általános iskola tornaterme