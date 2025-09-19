szeptember 19., péntek

Gyerekzsivaj és guruló járművek: látványos felvonulással ért véget a Mobilitási Hét (videóval, képgalériával)

Gurulj velünk! címmel tartottak felvonulást óvodásokkal az Európai Mobilitási Hét keretében péntek délelőtt Székesfehérváron. Az óvodás csoportok kismotorjaikkal, futóbiciklijeikkel, biciklijeikkel, rollereikkel vonulva hívták fel a figyelmet a környezettudatos közlekedés fontosságára. Az Európai Mobilitási Hét részét képezte a Legmobilisabb osztály című közlekedésbiztonsági verseny is a felső tagozatos diákok részvételével.

Fotó: NAGY NORBERT

Péntek reggel a Németh László Általános Iskola előtt gyülekeztek az futóbiciklis, rolleres és kismotoros óvidások, hogy az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva egy felvonulás keretében hívják fel a figyelmet arra, hogy a környezettudatos közlekedés a jövőnk kulcsa. A Legmobilisabb osztály közlekedésbiztonsági verseny pedig a felsőtagozatos diákokat szólította meg. A versenyt az az osztály nyeri meg, amelyik a legtöbb alternatív közlekedési eszközzel jelenik meg a Salétrom utcában, és a legtöbb pontot szerzi meg a közösségi közlekedés szabályai vetélkedőn.

Óvodások felvonulása a Mobilitási Hét keretein belül

Fotók: Nagy Norbert / FMH

 

 

