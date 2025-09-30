1 órája
Elhunyt a kórház szeretett munkatársa
Mély megrendüléssel tudatta a Szent Pantaleon Kórház, hogy szeptember 26-án, életének 68. évében elhunyt Fazekas Sándorné Zsuzsa, a Pszichiátriai Osztály korábbi főnővére.
A közösségi oldalon közzétett megemlékezésben hangsúlyozták: Zsuzsa évtizedeken át szolgálta a kórházat, munkáját szakmai igényességgel, elhivatottsággal és emberséggel végezte, amit mind kollégái, mind a betegek nagyra értékeltek − írja a duol.hu.
Pályafutásának elismeréseként 2009-ben vehette át az intézmény legmagasabb kitüntetését, a Szent Pantaleon Emlékérmet.
Családja gyászában mély együttérzéssel osztozunk, emlékét kegyelettel és tisztelettel őrizzük meg
– fogalmazott az intézmény.
A Szent Pantaleon Kórház honlapján teljes nekrológ olvasható az egykori főnővér emlékére.
Nyugodjon békében Fazekas Sándorné Zsuzsa!