Elhunyt a kórház szeretett munkatársa

A közösségi oldalon közzétett megemlékezésben hangsúlyozták: Zsuzsa évtizedeken át szolgálta a kórházat, munkáját szakmai igényességgel, elhivatottsággal és emberséggel végezte, amit mind kollégái, mind a betegek nagyra értékeltek − írja a duol.hu.

Fazekas Sándorné Zsuzsa

Forrás: Szent Pantaleon Kórház

Pályafutásának elismeréseként 2009-ben vehette át az intézmény legmagasabb kitüntetését, a Szent Pantaleon Emlékérmet.

Családja gyászában mély együttérzéssel osztozunk, emlékét kegyelettel és tisztelettel őrizzük meg

– fogalmazott az intézmény.

A Szent Pantaleon Kórház honlapján teljes nekrológ olvasható az egykori főnővér emlékére.

Nyugodjon békében Fazekas Sándorné Zsuzsa!