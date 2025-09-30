Gyász 1 órája

Tőlük kellett búcsúznia szeptemberben Fejérnek

Ebben a hónapban is nagyon sok jó hírről számolhattunk be olvasóinknak: megvalósuló projektek, gólyahírek. Sajnos azonban gyászhírekből sem volt hiány.

Gyászol Fejér vármegye Forrás: feol archív

Összeszedtük most egy listába, hogy kik azok, akiktől ebben a hónapban búcsúznia kellet Fejér vármegyének, valamint a nagy világnak. Gyászol Fejér vármegye

Forrás: feol archív Csanády László Sámuel A mai napon elhunyt Székesfehérvár Polgármesteri Hivatalának munkatársa Csanády László Sámuel.

Sajdik Ferenc Sajdik Ferenc Kossuth-díjas karikaturistától egy hónappal 95. születésnapja után búcsúztunk

Buda Ferenc Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, műfordító, a nemzet művésze méltósággal viselt, hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el szerettei körében.

Robert Redford 89 éves korában elhunyt Robert Redford, a hollywoodi aranykor legendás színésze és rendezője.

Csiszár István Csiszár István nyugállományú tűzoltó alezredes, a Fejér megyei tűzoltó-parancsnokság egykori parancsnokhelyettese, helytörténeti kutató és író, a Fejér Vármegyei Tűzoltó Szövetség örökös tiszteletbeli tagja 96 éves korában elhunyt.

Nagy Tibor 62 éves elhunyt korában a váci labdarúgás legendája, a korábbi 17-szeres válogatott Nagy Tibor, aki a 2023-2024-as idényben a Martonvásár vármegyei I. osztályú együttesét is irányította, később edzőként Dunaújvárosban is dolgozott.

