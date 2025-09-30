1 órája
Tőlük kellett búcsúznia szeptemberben Fejérnek
Ebben a hónapban is nagyon sok jó hírről számolhattunk be olvasóinknak: megvalósuló projektek, gólyahírek. Sajnos azonban gyászhírekből sem volt hiány.
Gyászol Fejér vármegye
Összeszedtük most egy listába, hogy kik azok, akiktől ebben a hónapban búcsúznia kellet Fejér vármegyének, valamint a nagy világnak.
Csanády László Sámuel
A mai napon elhunyt Székesfehérvár Polgármesteri Hivatalának munkatársa Csanády László Sámuel.
Sajdik Ferenc
Sajdik Ferenc Kossuth-díjas karikaturistától egy hónappal 95. születésnapja után búcsúztunk
Meghalt Sajdik Ferenc Kossuth-díjas karikaturista – egy hónapja ünnepelte 95. születésnapját
Buda Ferenc
Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, műfordító, a nemzet művésze méltósággal viselt, hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el szerettei körében.
89 éves korában elhunyt Robert Redford, a hollywoodi aranykor legendás színésze és rendezője.
Csiszár István
Csiszár István nyugállományú tűzoltó alezredes, a Fejér megyei tűzoltó-parancsnokság egykori parancsnokhelyettese, helytörténeti kutató és író, a Fejér Vármegyei Tűzoltó Szövetség örökös tiszteletbeli tagja 96 éves korában elhunyt.
Nagy Tibor
62 éves elhunyt korában a váci labdarúgás legendája, a korábbi 17-szeres válogatott Nagy Tibor, aki a 2023-2024-as idényben a Martonvásár vármegyei I. osztályú együttesét is irányította, később edzőként Dunaújvárosban is dolgozott.