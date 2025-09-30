szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

15°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

2 órája

Tőlük kellett búcsúznia szeptemberben Fejérnek

Címkék#legendája#Fejér Vármegyei Tűzoltó Szövetség#Robert Redford

Ebben a hónapban is nagyon sok jó hírről számolhattunk be olvasóinknak: megvalósuló projektek, gólyahírek. Sajnos azonban gyászhírekből sem volt hiány.

Feol.hu
Tőlük kellett búcsúznia szeptemberben Fejérnek

Gyászol Fejér vármegye

Forrás: feol archív

Összeszedtük most egy listába, hogy kik azok, akiktől ebben a hónapban búcsúznia kellet Fejér vármegyének, valamint a nagy világnak.

gyász
Gyászol Fejér vármegye
Forrás: feol archív

Csanády László Sámuel

A mai napon elhunyt Székesfehérvár Polgármesteri Hivatalának munkatársa Csanády László Sámuel.

Sajdik Ferenc

Sajdik Ferenc Kossuth-díjas karikaturistától egy hónappal 95. születésnapja után búcsúztunk

Buda Ferenc

Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, műfordító, a nemzet művésze méltósággal viselt, hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el szerettei körében.

Robert Redford

89 éves korában elhunyt Robert Redford, a hollywoodi aranykor legendás színésze és rendezője. 

Csiszár István 

Csiszár István nyugállományú tűzoltó alezredes, a Fejér megyei tűzoltó-parancsnokság egykori parancsnokhelyettese, helytörténeti kutató és író, a Fejér Vármegyei Tűzoltó Szövetség örökös tiszteletbeli tagja 96 éves korában elhunyt.

Nagy Tibor

62 éves elhunyt korában a váci labdarúgás legendája, a korábbi 17-szeres válogatott Nagy Tibor, aki a 2023-2024-as idényben a Martonvásár vármegyei I. osztályú együttesét is irányította, később edzőként Dunaújvárosban is dolgozott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu