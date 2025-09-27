szeptember 27., szombat

Városi legenda

1 órája

Veszélyes tévhit terjed az autósok között

Az autózás biztonsága több aprónak tűnő részleten múlik. Ezek közül az egyik legfontosabb a gumiabroncs állapota. Hiába működik hibátlanul a fék vagy a légzsák, ha a kopott gumik nem biztosítanak megfelelő tapadást, az autó könnyen irányíthatatlanná válhat. Nem véletlen, hogy a műszaki vizsgán is kiemelt figyelmet fordítanak rájuk. De hogyan tudhatjuk meg egyszerűen, hogy még megfelelőek-e a gumik, és tényleg elég hozzá egy ötven forintos érme?

Sokan még mindig trükkökhöz folyamodnak, ha gyorsan szeretnék kideríteni, elég mélyek-e a minták – ilyen például az 50 forintos érme-próba. A módszer lényege, hogy az érmét a gumiabroncs barázdájába állítva ellenőrizzük a kopást, ám szakértők szerint ez inkább városi legenda, mint megbízható mérés — írta meg a duol.hu.

gumiabroncs
Szakértők szerint szervizben a legbiztonságosabb ellenőriztetni a gumiabroncs kopottságát
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Mennyire megbízható az 50 forintos gumiabroncs-teszt?

Hogy akkor mi az igazság? Valóban segít az aprópénz, vagy teljesen felesleges próbálkozás? És hogyan ellenőrizhetjük otthon a gumink állapotát, mielőtt baj történne? Érdemes továbbolvasni a cikket, mert szakértő mondja el, mi az a módszer, ami tényleg biztonságot adhat az utakon.

 

 

